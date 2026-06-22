Шлотербек због повреде завршио Свjетско првенство

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки репрезентативац Нико Шлотербек због повреде неће играти до краја Свjетског првенства, саопштио је Фудбалски савез Њемачке.
Шлотербек се повриједио прије два дана на утакмици против Обале Слоноваче (2:1) у другом колу групе Е, када је морао да изађе на полувремену.
"Нико је претрпио повреду медијалног лигамента левог скочног зглоба и бицће ван терена неколико мјесеци. За сада ће остати са тимом у Сједињеним Америчким Државама. Нико, оздрави брзо, сви смо уз тебе", навео је Фудбалски савез Њемачке.
Фудбалери Њемачке играће 25. јуна против Еквадора у трећем колу групе Е.
Њемачка има шест бодова послије два кола и обезбиједила је пласман у нокаут фазу Мундијала.
(РТС)
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