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Шлотербек због повреде завршио Свjетско првенство

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 18:06

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Њемачки репрезентативац Нико Шлотербек због повреде неће играти до краја Свјетског првенства, саопштио је Фудбалски савез Њемачке.
Фото: Tanjug/AP Photo/Stephanie Scarbrough

Њемачки репрезентативац Нико Шлотербек због повреде неће играти до краја Свjетског првенства, саопштио је Фудбалски савез Њемачке.

Шлотербек се повриједио прије два дана на утакмици против Обале Слоноваче (2:1) у другом колу групе Е, када је морао да изађе на полувремену.

"Нико је претрпио повреду медијалног лигамента левог скочног зглоба и бицће ван терена неколико мјесеци. За сада ће остати са тимом у Сједињеним Америчким Државама. Нико, оздрави брзо, сви смо уз тебе", навео је Фудбалски савез Њемачке.

Фудбалери Њемачке играће 25. јуна против Еквадора у трећем колу групе Е.

Њемачка има шест бодова послије два кола и обезбиједила је пласман у нокаут фазу Мундијала.

(РТС)

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Тагови :

Нико Шлотербек

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Фудбал утакмица

повреда

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