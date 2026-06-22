УЕФА опет контрира ФИФА-и

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Европска кућа фудбала (УЕФА) одлучила је да поново иде против одлука ФИФА и да стане на другу страну.
Након што је ФИФА ове године увела паузе за освјежење на Свјетском првенству, а све под изговор не би ли увела додатне рекламне блокове и још зарадила, УЕФА је одлучила да томе стане на пут.
УЕФА ће наставити да се држи свог постојећег протокола. Паузе за освјежење биће дозвољене само у екстремним временским условима.
Остали спортови
Познату спортисткињу прегазио ауто
Одлука ће бити донијета на основу мјерења топлотног оптерећења, а обавезна пауза биће потребна само када температуре достигну праг од око 35 степени.
Тешко је очекивати такве температуре 2028. године у Енглеској, Ирској, Шкотској и Велсу, па је јасно да ни прекида неће бити, преноси "Спорт ало".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
1 ч0
Фудбал
2 ч0
Фудбал
14 ч0
Фудбал
17 ч0
Најновије
Тренутно на програму