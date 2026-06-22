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УЕФА опет контрира ФИФА-и

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 13:21

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УЕФА опет контрира ФИФА-и
Фото: Танјуг/АП

Европска кућа фудбала (УЕФА) одлучила је да поново иде против одлука ФИФА и да стане на другу страну.

Након што је ФИФА ове године увела паузе за освјежење на Свјетском првенству, а све под изговор не би ли увела додатне рекламне блокове и још зарадила, УЕФА је одлучила да томе стане на пут.

УЕФА ће наставити да се држи свог постојећег протокола. Паузе за освјежење биће дозвољене само у екстремним временским условима.

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Одлука ће бити донијета на основу мјерења топлотног оптерећења, а обавезна пауза биће потребна само када температуре достигну праг од око 35 степени.

Тешко је очекивати такве температуре 2028. године у Енглеској, Ирској, Шкотској и Велсу, па је јасно да ни прекида неће бити, преноси "Спорт ало".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

УЕФА

ФИФА

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

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УЕФА опет контрира ФИФА-и

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