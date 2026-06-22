Био је бескућник, више гладан него сит, сада је звијезда Мундијала

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Више нема дилеме – голмани су обиљежили ово Свјетско првенство.
Послије Доминика Ливаковића, Елоа Рума и рекордера Мануела Нојера, у центар пажње стигао је и Алиреза Бејранванд, човјек којем је Мундијал у Русији 2018. године промијенио живот.
Иран је приредио једно од највећих изненађења турнира одигравши 0:0 против Енглеске захваљујући чврстој одбрани и готово непробојном бедему испред гола. Централна фигура био је управо Бејранванд, који је још једном показао зашто га сматрају једним од најбољих чувара мреже своје генерације.
Хроника
Ужасан призор у БиХ: Пронађено тијело жене, увиђај у току
Посебно се издвојила његова интервенција из 59. минута, коју многи сврставају међу најбоље одбране на првенству. У репрезентацији која је током припрема за Мундијал пролазила кроз политичке турбуленције и бројне контроверзе, Иран је тражио хероја. Пронашао га је у свом капитену међу стативама.
А пут Алирезе Бејранванда до свјетске сцене био је све само не обичан.
Рођен је 1992. године у номадској породици курдског поријекла. Као најстарији син одрастао је чувајући стада и обављајући тешке физичке послове. Слободно вријеме проводио је играјући фудбал и традиционалну игру "дал паран“, својеврсно надметање у бацању камења на даљину, захваљујући којем је развио изузетну снагу у рукама.
Када је са 12 година одлучио да стане међу стативе, суочио се са снажним противљењем оца, који је фудбал сматрао губљењем времена. Сукоб је кулминирао када му је отац поцијепао голманске рукавице. Тада је донио одлуку која ће му промијенити живот – позајмио је новац, побјегао од куће и аутобусом отишао у Техеран.
Република Српска
Статистика објавила податке: Ово су најплаћеније дјелатности у Српској
У главном граду Ирана дочекала га је сурова стварност. Без новца и смјештаја, дане и ноћи проводио је на улици.
Једног јутра пробудио се окружен ситнишем који су му пролазници оставили мислећи да је просјак. Тим новцем купио је први пристојан оброк послије много дана.
Да би преживио, радио је готово све послове које је могао да пронађе. Био је радник у фабрици одјеће, перач аутомобила, чистач улица, а једно вријеме је радио и у пицерији само како би имао гдје да спава и шта да једе.
Преокрет је услиједио када га је на утакмици млађих категорија примијетио тренер Нафт Техерана. Клуб му је пружио шансу и дозволио да спава у просторији за молитву. Тако је почело његово фудбалско путовање.
Професионални деби уписао је 2011. године, а свијет га је упознао неколико година касније када је на једној утакмици руком послао лопту више од 70 метара и асистирао за погодак. Снимак је брзо постао виралан и обишао планету.
У дресу Персеполиса освојио је шест шампионских титула, али је глобалну славу стекао на Мундијалу у Русији 2018. године када је одбранио пенал Кристијану Роналду и постао национални херој.
Свијет
Паклена врућина затворила школе: Топлотни талас паралисао Француску
Услиједио је одлазак у Европу и епизоде у Антверпену и Боависти, прије него што се вратио у Иран. Данас брани боје Трактора, али његова животна прича остаје један од најневјероватнијих примера како се упорношћу и вјером може стићи од улице до највеће фудбалске позорнице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму