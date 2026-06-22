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Иранци оставили Американцима руком писану поруку у свлачионици

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 10:38

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Иранци оставили Американцима руком писану поруку у свлачионици
Фото: Tanjug/AP/Mark J. Terrill

Иранска фудбалска репрезентација оставила је емотивну и симболичну поруку у свлачионици стадиона СоФи у Лос Анђелесу, уочи одласка у Сијетл гдје их очекује наредни сусрет Свјетског првенства против Египта.

Након ремија без погодака против Белгије (0:0), Иранци и даље имају реалне шансе за пласман у нокаут фазу, али њихов боравак у Сједињеним Америчким Државама обиљежен је низом специфичних околности, као и порукама које су привукле пажњу јавности.

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По одласку из Лос Анђелеса, ирански репрезентативци су у свлачионици оставили руком писану поруку у којој су се осврнули на историју, идентитет и боравак на турниру.

"Од древне Перзије од прије хиљада година до данашњег цивилизованог Ирана, дух Ирана остаје жив и постојан. Хвала Лос Анђелесу на гостопримству. Дошли смо у Лос Анђелес с поносом, такмичили се с чашћу и одлазимо с достојанством", писало је у руком писаној поруци коју је објавио Ирански фудбалски савез.

У поруци се такође захваљује иранским навијачима који су дали своје "срце, глас и душу" за тим током двије утакмице, а завршава се позивом на мир, поштовање и пријатељство међу свим народима, пише "Ројтерс".

Специфичан боравак у САД

Иранска репрезентација је током турнира имала специфичне услове боравка у Сједињеним Америчким Државама. Због ограничења америчких имиграционих служби, тим није смио боравити на територији САД дуже од 48 сати, због чега је базни камп премјештен из Туксона у Аризони у Тихуану у Мексику.

За утакмице у Лос Анђелес су путовали искључиво на дан меча, а након завршетка сусрета одмах би се враћали у Мексико.

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Додатне потешкоће имали су и чланови стручног штаба те дио играча, који су се суочавали с административним и визним компликацијама приликом уласка у САД.

Због таквих околности, селектор Амир Галеноеи раније је њихов статус описао као 'најпотлаченију екипу на цијелом Свјетском првенству', преноси "Радиосарајево".

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Иран

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