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Њемачка сломила отпор Обале Слоноваче за осмину финала

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 07:39

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Њемачки фудбалер Кај Хаверц, лијево, бори се за лопту са Вилфридом Сингом из Обале Слоноваче током утакмице Групе Е на Свјетском првенству у фудбалу између Њемачке и Обале Слоноваче у Торонту, у суботу, 20. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Stephanie Scarbrough

Фудбалери Њемачке побиједили су Обалу Слоноваче резултатом 2:1 у узбудљивом мечу 2. кола Групе Е Свјетског првенства, чиме су осигурали пласман у осмину финала.

Након убједљивог старта против Курасаа, изабраници Јулијана Нагелсмана суочили су се са много озбиљнијим противником. "Слонови" су шокирали фаворита у 30. минуту када је капитен Франк Кесије мајсторски затресао мрежу Мануела Нојера.

Њемачка је током цијелог меча мучила муку са реализацијом, а два поготка (Павловић и Вирц) поништена су након интервенција судије Бенитеза. Када је дјеловало да ће афричка селекција одољети, на сцену је ступио Дениз Ундав.

Резервиста је прво изједначио у 68. минуту на асистенцију Амирија, да би у четвртом минуту судијске надокнаде, на додавање Нмече, постигао погодак за велики преокрет и славље "панцера".

Овом побједом Њемачка је и математички обезбиједила пролазак међу 16 најбољих тимова свијета, док Обали Слоноваче предстоји борба за пролаз у посљедњем колу.

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Тагови :

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

Репрезентација Њемачке

репрезентација Обале Слоноваче

Спортски рекорди

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