Њемачка сломила отпор Обале Слоноваче за осмину финала

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Њемачке побиједили су Обалу Слоноваче резултатом 2:1 у узбудљивом мечу 2. кола Групе Е Свјетског првенства, чиме су осигурали пласман у осмину финала.
Након убједљивог старта против Курасаа, изабраници Јулијана Нагелсмана суочили су се са много озбиљнијим противником. "Слонови" су шокирали фаворита у 30. минуту када је капитен Франк Кесије мајсторски затресао мрежу Мануела Нојера.
Њемачка је током цијелог меча мучила муку са реализацијом, а два поготка (Павловић и Вирц) поништена су након интервенција судије Бенитеза. Када је дјеловало да ће афричка селекција одољети, на сцену је ступио Дениз Ундав.
Резервиста је прво изједначио у 68. минуту на асистенцију Амирија, да би у четвртом минуту судијске надокнаде, на додавање Нмече, постигао погодак за велики преокрет и славље "панцера".
Овом побједом Њемачка је и математички обезбиједила пролазак међу 16 најбољих тимова свијета, док Обали Слоноваче предстоји борба за пролаз у посљедњем колу.
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