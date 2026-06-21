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Додик: Желимо да свака породица у Српској буде сигурна и да има услове за добар живот

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 08:24

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

СНСД жели да свака породица у Републици Српској буде сигурна и да има услове за добар живот, а данас их има више од 400.000, рекао је лидер странке Милорад Додик.

"Радимо на томе да у свим нашим пројекцијама још више буде породица, а данас их у Српској има више од 400.000. Планирамо да дођемо до сваке и да видимо како држава може да им помогне", истакао је Додик.

У осврту на протеклу седмицу на мрежи Икс, Додик је навео да је присуствовао отварању Полицијске управе Источно Сарајево у Палама.

"Република Српска и оваквим пројектима гради сигурну будућност нашем народу", оцијенио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Република Српска

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