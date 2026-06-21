Додик: Желимо да свака породица у Српској буде сигурна и да има услове за добар живот

Аутор:АТВ редакција
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СНСД жели да свака породица у Републици Српској буде сигурна и да има услове за добар живот, а данас их има више од 400.000, рекао је лидер странке Милорад Додик.
"Радимо на томе да у свим нашим пројекцијама још више буде породица, а данас их у Српској има више од 400.000. Планирамо да дођемо до сваке и да видимо како држава може да им помогне", истакао је Додик.
СНСД жели да свака породица у Републици Српској буде сигурна и да има услове за добар живот.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 21, 2026
Радимо на томе да у свим нашим пројекцијама још више буде породица, а данас их у Српској има више од 400.000.
Планирамо да дођемо до сваке и да видимо како држава може да им помогне.… pic.twitter.com/i1sxKZsWwM
У осврту на протеклу седмицу на мрежи Икс, Додик је навео да је присуствовао отварању Полицијске управе Источно Сарајево у Палама.
"Република Српска и оваквим пројектима гради сигурну будућност нашем народу", оцијенио је Додик.
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