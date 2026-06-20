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Минић у Обудовцу са члановима мото-клуба "Соко"

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 21:59

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић дружио се вечерас у Обудовцу са члановима Мото-клуба "Соко" који, како је рекао, 20 година успјешно окупља мотористе и честитао им на промоцији Српске.
Фото: Savo Minić/X

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић дружио се вечерас у Обудовцу са члановима Мото-клуба "Соко" који, како је рекао, 20 година успјешно окупља мотористе и честитао им на промоцији Српске.

"Драго ми је што сам вечерас са сином у Обудовцу, међу члановима и пријатељима Мото клуба `Соко`, који већ 20 година успјешно окупља мотористе. Стотине мотора и хиљаде посјетилаца је велики догађај за ову локалну заједницу", навео је Минић.

Захвалио је домаћинима на гостопримству и упутио честитке поводом двије деценије рада и промоције Републике Српске.

"Одлична атмосфера, добра енергија, људи из цијелог региона и свих крајева наше Републике", написао је Минић на Иксу.

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Тагови :

Саво Минић

Обудовац

Мото клуб Соко

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