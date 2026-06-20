Минић у Обудовцу са члановима мото-клуба "Соко"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић дружио се вечерас у Обудовцу са члановима Мото-клуба "Соко" који, како је рекао, 20 година успјешно окупља мотористе и честитао им на промоцији Српске.
"Драго ми је што сам вечерас са сином у Обудовцу, међу члановима и пријатељима Мото клуба `Соко`, који већ 20 година успјешно окупља мотористе. Стотине мотора и хиљаде посјетилаца је велики догађај за ову локалну заједницу", навео је Минић.
Захвалио је домаћинима на гостопримству и упутио честитке поводом двије деценије рада и промоције Републике Српске.
"Одлична атмосфера, добра енергија, људи из цијелог региона и свих крајева наше Републике", написао је Минић на Иксу.
Одлична атмосфера, добра енергија, људи из цијелог региона и свих крајева наше Републике…— Саво Минић (@minic_savo) June 20, 2026
Драго ми је што сам вечерас са сином у Обудовцу, међу члановима и пријатељима Мото клуба „Соко“, који већ 20 година успјешно окупља мотористе. Стотине мотора и хиљаде посјетилаца је велики… pic.twitter.com/frgtL07P62
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