Додик: "Коридор 92" - подвиг ВРС који ће историја памтити као битку за живот

Аутор:АТВ редакција
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Величанствена операција "Коридор 92", била је и остала најчистија, најсвјетлија и најважнија побједа Војске Републике Српске /ВРС/ у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Сви памтимо то прољеће и љето 1992. године, вријеме тешких искушења. Западни дио Републике Српске и Републике Српске Крајине био је одсјечен од Србије, а народ суочен са несташицом хране, лијекова и основних средстава за живот. Били смо затворени у мрак изолације, остављени без лијекова, хљеба, кисеоника и без права на живот. У тим тренуцима, када је изгледало да је опстанак доведен у питање, српски борци кренули су у подвиг који ће историја памтити као битку за живот", нагласио је Додик за Срну поводом 34 године од пробоја коридора кроз Посавину, истичући да је Дуга Њива мјесто гдје се прије више од три деценије ломила судбина српског народа.
Подсјетивши да је војна операција "Коридор 92" трајала је од 14. до 28. јуна 1992. године на подручју Посавине и да су је извели припадници Првог крајишког корпуса, Источнобосанског корпуса и полиције Републике Српске Крајине, а командовао је генерал Момир Талић, Додик је нагласио да је директан повод за ову војну акцију, која је најсвјетлији и најхуманији ратни подвиг ВРС, била смрт 12 беба због недостатка кисеоника у бањалучком породилишту.
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Он је навео да се управо из тог мрака неразумијевања и свјетске окрутности, изродила наша највећа и најтежа рана када се због срамне и нечовјечне блокаде бјелосвјетских моћника, у бањалучком породилишту угасило дванаест тек започетих живота, који су отишли на небо прије него што су честито и прогледали.
"Наши анђели преминули су јер им је ускраћено право да дишу, а свјетски моћници окретали главу. Вапај наших мајки преломио је све. Тада је српски војник знао да нема назад и да мора да крене у борбу за голи опстанак наше дјеце. Дилеме није било, јер си бирао између пробоја коридора и смртне пресуде за наше најмилије", истакао је Додик.
Он је нагласио да се у одлучујућу битку кренуло срцем, без калкулације и само са једном мисли да се донесе слобода и спас за свој народ и будућа покољења и да више ниједна беба не зависи од одлуке неких тамо нељуди за зеленим столом.
Додик је истакао да пробој Коридора није био само војна побједа, већ побједа живота над смрћу и вјере над безнађем, пут којим су стигли лијекови, храна и нада за стотине хиљада људи.
"То није била битка за освајање, нити јуриш из мржње, већ чиста, хумана битка за ваздух и јуриш љубави према сопственом народу и слободи. То је био пут живота којим је коначно стигао спас. За тај спас многи су дали оно највредније, своје животе и дијелове тијела. Њихова храброст, одлучност и спремност да положе живот за свој народ остали су трајно уписани у историју Републике Српске", нагласио је Додик, наводећи да је у операцији "Коридор 92" погинуло 877 припадника ВРС, 15 припадника МУП-а Српске и 17 припадника МУП-а Републике Српске Крајине.
Њихов завјет, истакао је Додик, обавезује нас да никада, али баш никада, не заборавимо цијену којом је плаћена одбрана Републике Српске.
"Зато нека Дуга Њива заувијек буде мјесто саборности, поштовања и захвалности на којем ћемо се сјећати јунака који су својим дјелима показали да нема препреке која може зауставити народ одлучан да брани слободу и право на живот. Нека је вјечна слава и хвала свим погинулим борцима ВРС, а Републици Српској трајна снага да чува успомену на њихово херојско дјело",нагласио је Додик.
Он је рекао да српски народ и Република Српска морају да чувају свој Коридор, не више тенковима и пушкама, већ националном политиком, памећу, јединством и поносом.
"Нека жртва наших малих, а великих анђела из бањалучког породилишта и српских јунака буде вјечни путоказ како се воли отаџбина Република Српска, а њене институције ће наставити да воде рачуна о сваком човјеку, о свакој породици, јер је то нешто најважније што једна земља има и то је њено највеће богатство", поручио је Додик.
/СРНА/
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