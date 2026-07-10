Мерино одвео Шпанију у полуфинале Мундијала!

Аутор:АТВ редакција
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Шпанија поново слави Микела Мерина! Чинило се да су загарантовани продужеци у дуелу Шпаније и Белгије у четвртфиналу Мундијала, пошто је било 1:1, да би херој побједе над Португалијом, ушао и у 86. и само два минута касније затресао мрежу послије кикса резервног голмана Ламенса – 2:1.
Фурија у полуфиналу иде на Француску која је избацила Мароко.
Само два минута била су потребна златном џокеру Микелу Мерину да ријеши питање побједника у двобоју са Белгијом.
Искористио је везиста Шпаније и Арсенала поклон који му је „сервирао на тацни“ резервни голман Ламенс. Наиме, Ламенс је у 71. минуту замијенио Тиба Куртоу који се повриједио и у сузама је завршио свој посљедњи Мундијал.
У 86. минуту Дани Олмо је уступио мјесто Микелу Мерину, а он је само два минута касније затресао мрежу, након што је Ламенс испустио лопту послије ударца Кубарсија са преко 20 метара.
Необјашњиво је како је голман Манчестер јунајтеда аматерски реаговао и „сервирао“ је право на ногу Мерину лопту, који не прашта.
Херој победе над Португалијом у осмини финала због гола у 91. минуту, сада је пресудио и Белгијанцима.
Када је у питању прво полувреме, Шпанци су повели преко Фабијана Руиса голом у 30. минуту. Одбранио је претходно Куртоа ударац Данија Олма, лопта се одбила право до Руиса, који је хладнокрвно, слабијом десном ногом послао у мрежу.
Чинило се да ће Шпанци на полувријеме са голом предности, али је Де Кетеларе матирао, до тог тренутка, несавладивог Унаја Симона.
Сјајан „упијач“ главом, искрао се испред директног чувара и погодио на асистенцију Тимотија Кастања.
У наставку се чинило да ће се играти продужеци. Мијењали су Де ла Фуенте и Руди Гарсија, није било превише прилика, да би златни џокер Микел Мерино ријешио питање побједника голом у 88. минуту.
У Даласу се састају у полуфиналу Француска и Шпанија.
(Спутњик)
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