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Морбидан перформанс – запалили лутку Ембапеа

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 15:41

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Килијан Ембапе француски репрезентативац
Фото: Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Парагвајски навијачи спалили су лик Килијана Ембапеа на фестивалу, неколико дана након што је њихова селекција елиминисана са Свјетског првенства.

Овај "перформанс" само је наставак кампање мржње у овој јужноамеричкој држави према звијезди француске репрезентације, стријелцу јединог гола у поменутом дуелу осмине финала. Тај меч је, поред тијесне побједе Француза, остао упамћен по уличарском понашању и прљавим потезима Парагвајаца, највише усмјерених на Ембапеа.

Тензије нису спласле ни након завршетка утакмице.

Уље на ватру долила је сенаторка латиноамеричке земље Селест Амариља, која је, поред осталог, "Ембапеа назвала колонизованим Камерунцем који се претвара да је Француз и који је арогантан, скоројевић и ружан" и додала да је дивљак.

Народ као народ, пао је под утицај изјава које су стигле са врха.

Расистичка реторика парагвајске политичарке је очито утицала на посетиоце једног тамошњег фестивала, који су, између осталог, одлучили да - спале репрезентативног нападача.

Лутка од картона на којој је писало презиме француског фудбалера је горјела, на задовољство окупљених.

Ово, ипак, није први пут да је Ембапе "спаљен" од стране Јужноамериканаца.

Звијезда Реал Мадрида је "осуђена" на сличну судбину 2022. године, након финала Свјетског првенства између Француске и Аргентине. Ривалство између двије земље наставило се дуго након финала, што се могло видјети и по поступку навијача "албиселестеа" који су током прославе спалили ковчег са ликом Француза.

Морбидно....

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Тагови :

Килијан Ембапе

Француска

Парагвај

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Фудбал утакмица

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