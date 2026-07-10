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Един Џеко преломио: Познато да ли наставља каријеру

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 12:27

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Един Џеко преломио: Познато да ли наставља каријеру
Фото: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Капитен репрезентације Босне и Херцеговине, Един Џеко ће наставити своју фудбалерску каријеру, односно неће је окончати иако је у марту ове године прославио 40. рођендан.

Према наводима појединих медија, он се тренутно спрема у Дубровнику за нову сезону.

Након што је Босна и Херцеговина завршила своје учешће на Мундијалу, играчи нису имали пуно времена за одмор.

Нова сезона је веома близу, а за неке је већ и почела европским утакмицама.

Џеко је тренутно у Дубровнику, а остаје да се види да ли ће остати у њемачком Шалку, пошто му је уговор истекао почетком јула.

Био је један од најзаслужнијих за велики успјех Шалке, који је у протеклој сезони успио из друге лиге изборити повратак у елитни ранг њемачког ногомета, чувену Бундеслигу.

Такођер се чека расплет у вези његове каријере, односно одлуке хоће ли и даље играти за Змајеве чији је рекордер са 151 утакмицом и 73 гола, пише Спорт центар.

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Тагови :

Един Џеко

Фудбал утакмица

Њемачка

Шалке

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