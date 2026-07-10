Един Џеко преломио: Познато да ли наставља каријеру

Аутор:АТВ редакција
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Капитен репрезентације Босне и Херцеговине, Един Џеко ће наставити своју фудбалерску каријеру, односно неће је окончати иако је у марту ове године прославио 40. рођендан.
Према наводима појединих медија, он се тренутно спрема у Дубровнику за нову сезону.
Након што је Босна и Херцеговина завршила своје учешће на Мундијалу, играчи нису имали пуно времена за одмор.
Нова сезона је веома близу, а за неке је већ и почела европским утакмицама.
Џеко је тренутно у Дубровнику, а остаје да се види да ли ће остати у њемачком Шалку, пошто му је уговор истекао почетком јула.
𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐄𝐃𝐈𝐍 𝐃Ž𝐄𝐊𝐎 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 🚨— The Bosnian (@TheBosnian11) July 9, 2026
Edin Džeko will continue his playing career. 100%. There are no more doubts. It had already been indicated before the World Cup, and it is now confirmed.
Džeko is currently spending his vacation in Dubrovnik while working… pic.twitter.com/ocQkZZjp1H
Био је један од најзаслужнијих за велики успјех Шалке, који је у протеклој сезони успио из друге лиге изборити повратак у елитни ранг њемачког ногомета, чувену Бундеслигу.
Такођер се чека расплет у вези његове каријере, односно одлуке хоће ли и даље играти за Змајеве чији је рекордер са 151 утакмицом и 73 гола, пише Спорт центар.
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