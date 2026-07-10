Продао ауто па пријавио да је украден: Полиција претресала и купца

Аутор:АТВ редакција
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Теслићанин С.М. саслушан је у полицији због сумње да је лажно пријавио крађу аутомобила, саопштено је из Полицијске управе Добој.
"Наиме, наведено лице се сумњичи да је путнички аутомобил марке Мерцедес продало другом лицу са подручја града Прњавора, а потом 30.06.2026. године Полицијској станици Теслић пријавило да му је наведено возило отуђено", саопштено је из полиције.
У наставку истраге полиција је јуче, на основу Наредбе Основног суда у Теслићу, претресла објекат Прњаворчанина којем је наведено возило продато, приликом чега су пронађени и одузети дијелови аутомобила.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, а рад на документовању наведеног кривичног дјела се наставља.
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