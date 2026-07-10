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Детаљи акције ”Пумба”: Бјежећи од полиције Бањалучанин скочио у Врбас!

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Огњен Матавуљ
10.07.2026 11:34

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акција Пумба, одбачени кокаин
Фото: ПУ Бањалука

У акцији ”Пумба”, у којој je заплијењено 690 грама марихуане и мања количина кокаина, ухапшени су Милан Ђукић (26) и Саша Милановић (26) из Бањалука због сумње да су се бавили диловањем дроге.

Како сазнаје АТВ обојица су и раније довођени у везу са трговином наркотивима, те су одређено вријеме били под полицијском присмотром. Током надзора инспектори за наркотике су дошли до сумње да je Ђукић дрогу скриваo у ”штеку” који се налази у кругу Студенстког кампуса у Бањалуци.

Дрогу крио у Студентском кампусу

”Непосредно прије хапшења осумњичени је из Кампуса понио паковање дроге. Видјевши полицијске службенике дао се у бјекство, током којег је скочио у Врбас, док је дрогу одбацио. Убрзо је извучен из ријеке и ухапшен, а одбачена дрога је пронађена и одузета”, каже извор АТВ-а.

У оквиру акције ухапшен је и Саша Милановић, те су извршени претреси на три локације које користе осумњичени.

Акција Пумба

Хроника

Бањалучани ухапшени са 690 грама марихуане и кокаином

”Током реализације акције укупно је пронађено и одузето око 690 грама биљне материје налик на марихуану, одређена количина бијелог праха налик на кокаин и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела”, саопштила је ПУ Бањалука.

Ђукић осуђен због диловања дроге

Иначе, Ђукић и Милановић су и раније довођени у везу са трговином нарктоцима. Ђукић је ухапшен у мају 2023. године у оквиру акције ”Поло”, у којој су ухапшене још двије особе. Код њих је укупно пронађено и одузето 1,2 килограма марихуане, 550 грама хашиша, око 45 грама кокаина, око 60.000 КМ, и кућна лабораторија за узгој марихуане. Након судског поступка Ђукић је осуђен на годину дана затвора.

дрога droga

Хроника

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Милановић хапшен у акцији ”Квантум”

Милановић је хапшен у априлу 2024. године у оквиру акције ”Квантум”, када су ухапшене још три особе због сумње да су се бавиле трговином нарктотицима. У акцији је одузето 246 грама марихуане, а судски поступак против осумњичених је у току.

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Тагови :

Акција Пумба

трговина дрогом

хапшење

Бањалука

Полицијска потјера

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