Детаљи акције ”Пумба”: Бјежећи од полиције Бањалучанин скочио у Врбас!

Аутор:Огњен Матавуљ
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У акцији ”Пумба”, у којој je заплијењено 690 грама марихуане и мања количина кокаина, ухапшени су Милан Ђукић (26) и Саша Милановић (26) из Бањалука због сумње да су се бавили диловањем дроге.
Како сазнаје АТВ обојица су и раније довођени у везу са трговином наркотивима, те су одређено вријеме били под полицијском присмотром. Током надзора инспектори за наркотике су дошли до сумње да je Ђукић дрогу скриваo у ”штеку” који се налази у кругу Студенстког кампуса у Бањалуци.
”Непосредно прије хапшења осумњичени је из Кампуса понио паковање дроге. Видјевши полицијске службенике дао се у бјекство, током којег је скочио у Врбас, док је дрогу одбацио. Убрзо је извучен из ријеке и ухапшен, а одбачена дрога је пронађена и одузета”, каже извор АТВ-а.
У оквиру акције ухапшен је и Саша Милановић, те су извршени претреси на три локације које користе осумњичени.
Хроника
Бањалучани ухапшени са 690 грама марихуане и кокаином
”Током реализације акције укупно је пронађено и одузето око 690 грама биљне материје налик на марихуану, одређена количина бијелог праха налик на кокаин и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела”, саопштила је ПУ Бањалука.
Иначе, Ђукић и Милановић су и раније довођени у везу са трговином нарктоцима. Ђукић је ухапшен у мају 2023. године у оквиру акције ”Поло”, у којој су ухапшене још двије особе. Код њих је укупно пронађено и одузето 1,2 килограма марихуане, 550 грама хашиша, око 45 грама кокаина, око 60.000 КМ, и кућна лабораторија за узгој марихуане. Након судског поступка Ђукић је осуђен на годину дана затвора.
Хроника
Запљене велике, а оштре казне изостају
Милановић је хапшен у априлу 2024. године у оквиру акције ”Квантум”, када су ухапшене још три особе због сумње да су се бавиле трговином нарктотицима. У акцији је одузето 246 грама марихуане, а судски поступак против осумњичених је у току.
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