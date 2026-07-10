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Бањалучанин ''оперисао'' поред Врбаса: Ухапшен због више пљачки

Аутор:

Стеван Лулић
10.07.2026 10:10

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Бањалучанин ''оперисао'' поред Врбаса: Ухапшен због више пљачки
Фото: ATV

Бањалучанин Р.Г. ухапшен је у сриједу на подручју Фоче, а саслушан јуче у бањалучкој полицији, због сумње да је починио више тешких крађа у викендицама поред Врбаса.

Он се сумњичи да је у току ове и прошле године провалио у четири викендице на подручју Крупе на Врбасу, Рекавицама и Бастасима.

Том приликом је украо ваздушну пушку, више електричних алата, грађевински и ситни алат, те друге предмете.

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"Код наведеног лица пронађен је дио отуђених предмета, који ће бити враћен власницима", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Све мјере и радње предузете су под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета против Р.Г. ће бити достављен Извјештај о почињеним кривичним дјелима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Крађа

Пљачка

Бањалука

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