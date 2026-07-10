Бањалучанин ''оперисао'' поред Врбаса: Ухапшен због више пљачки

Аутор:Стеван Лулић
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Бањалучанин Р.Г. ухапшен је у сриједу на подручју Фоче, а саслушан јуче у бањалучкој полицији, због сумње да је починио више тешких крађа у викендицама поред Врбаса.
Он се сумњичи да је у току ове и прошле године провалио у четири викендице на подручју Крупе на Врбасу, Рекавицама и Бастасима.
Том приликом је украо ваздушну пушку, више електричних алата, грађевински и ситни алат, те друге предмете.
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"Код наведеног лица пронађен је дио отуђених предмета, који ће бити враћен власницима", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Све мјере и радње предузете су под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета против Р.Г. ће бити достављен Извјештај о почињеним кривичним дјелима.
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