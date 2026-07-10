Ухапшен сексуални манијак из Угљевика, експлицитним снимцима узнемиравао жене

Аутор:Огњен Матавуљ
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Тузланска полиција ухапсила је Д.Л. (35) из Угљевика због сумње да је сексуално узнемиравао више жена са подручја Тузле, којима је путем апликације Вибер константо слао сексуално експлицитан садржај!
Како је саопштио МУП Тузланског кантона истражиоци Одсјека за борбу против организованог и компјутерског криминала истрагу су покренули на основу пријава више жена с подручја Тузле за сексуално узнемиравање и психичко насиље.
Радећи на расвјетљавању почињених кривичних дјела и откривању починиоца полицијски службеници су у сарадњи са МУП-ом Републике Српске и МУП-ом Западно-херцеговачког кантона извршили претресе на подручју Угљевика и Груда, које користи Д.Л. који је том приликом ухапшен.
”Осумњичени Д.Л. је путем апликације Вибер са више различитих телефонских бројева, у више наврата од маја до јула 2026. године континуирано женским особама упућивао већи број порука сексуално експлицитних садржаја, фотографија и видеозаписа, што је код оштећених изазвало осјећај страха, узнемирености и повреду достојанства”, снаводи се у саопштењу.
Додају да су у претресима пронађени и привремено одузети предмети који се доводе у везу са извршењем кривичних дјела за које је Д.Л. осумњичен и који ће бити кориштени као доказ у даљем поступку.
”Након криминалиситчке обраде осумњичени Д.Л. ће бити предат у надлежност Кантоналног тужилаштва у Тузли уз извјештај о почињеним кривичним дјелима психичко насиље и полно узнемиравање”, наводе у полицији.
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