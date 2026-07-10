Идете на љетовање са свекрвом? Ове трикове морате знати прије паковања

Аутор:АТВ редакција
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Море, коктели и заласци сунца звуче као рецепт за савршен одмор. Али, када се на списку путника нађу и свекрва, свекар или цијела партнерова породица, ствари понекад постану мало... занимљивије.
Ево како сачувати живце и можда се ипак добро одморити.
Сезона годишњих одмора је ту и многи маштају о бијегу од свакодневице. Али, за неке, идилична слика љетовања долази с једним „али“ – провешће га с партнеровом породицом. Помисао на седмицу дана под истим кровом са свекрвом и свекром, чак и када су односи генерално добри, може изазвати тиху панику. Како ускладити различите навике и сачувати приватност? Срећом, преживљавање није једина опција; уз добру припрему, одмор (ипак) може постати лијепа успомена.
Кључ успјешног породичног љетовања лежи у ономе што се догађа прије спакованих кофера. Најважнији корак јесте искрен разговор с партнером. Сједните и дефинишите шта обоје желите од одмора. Будите спремни на компромисе, али и затражите оно што вам је важно. Је ли то послијеподне резервисано само за вас двоје? Или могућност да јутро започнете полако, без стриктног распореда?
Једном када усагласите ставове, слиједи кључан корак: комуникација с његовом породицом. Ту на сцену ступа златно правило – одговорност за комуникацију с властитим родитељима лежи на њиховом дјетету. Ваш партнер је тај који треба да искомуницира ваше заједничке жеље и постави границе. Његов је задатак да каже да ћете једно вече прескочити заједничку вечеру или да не желите да учествујете у свакој активности. Када порука долази од њега, мања је вјероватноћа да ће бити схваћена као критика с ваше стране. То је његов задатак да заштити ваш партнерски интегритет.
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Једном када стигнете на одредиште, вријеме је за примјену стратегија које ће олакшати суживот. Корисна ментална прилагођеност јесте да престанете да на тај аранжман гледате као на „годишњи одмор“ у класичном смислу. Назовите га путовањем или породичном посјетом. Чим се ослободите очекивања да ће то бити седмица опуштања, бићете слободнији да уочите позитивне стране усред фрустрација.
Конкретне границе су нужан алат за очување здравог разума. То може значити договор око смјештаја – ако је икако могуће, бирајте апартмане с одвојеним јединицама. Значи и постављање граница око времена. Ваш партнер може најавити: „Планирамо један дан да одемо на излет сами.“ Како савјетују стручњаци, тон је важан.
Чак и уз најбоље планирање, осјећај преплављености је готово неизбјежан. Зато је императив свјесно стварати тренутке за себе. Понудите се да одете сами у набавку. Изађите у кратку шетњу док други одмарају. Искористите прилику када бака и дјед преузму бригу око дјеце да с партнером побјегнете на кафу. Тих пола сата може напунити батерије и драстично смањити напетост. Ви најбоље познајете свог партнера; ако примијетите да је на рубу снага, преузмите иницијативу и предложите паузу.
Неизбјежно ће доћи до тренутака који тестирају стрпљење. Можда је ријеч о пасивно-агресивном коментару, неспретном савјету о васпитању или расправи о политици. Како се носити с притиском у таквим ситуацијама? Стручњаци савјетују да је најбоље рјешење често – не учинити ништа. Удахните, насмијешите се и промијените тему. Породични одмор није мјесто за рјешавање дубоких конфликата. Поставите зато невидљиви штит и не допустите да вам ситне провокације униште расположење.
Ако је комуникација с његовим родитељима посебно изазовна, примјера ради ако су склони да говоре у загонеткама, најједноставнија тактика је прихватити све што кажу дословно. Тиме избјегавате читање између редова и одговорност за разумијевања пребацујете на онога ко говори. Отворена конфронтација врло ријетко успијева и може само погоршати ствари те покварити сјећање на цијели одмор.
Најважније је запамтити шта је уистину битно: ниједна пропуштена резервација, неслагање око плана пута или иритантна навика нису вриједнији од вашег односа с партнером. Ако се фокусирате на заједништво и флексибилност, пуно су веће шансе да ваш одмор ипак буде прави одмор преноси Жена.нет.хр.
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