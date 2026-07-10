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Зечевић: Пријете ми дуже од двије године, сада су пријетили мојој дјеци

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 11:23

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Зечевић: Пријете ми дуже од двије године, сада су пријетили мојој дјеци

Начелник општине Брод Милан Зечевић рекао је да је изложен пријетњама више од двије године и да је након пријетњи упућених и његовој дјеци случај пријавио полицији.

"Пријетње којима сам изложен трају у континуитету више од двије године. У почетку сам их доживљавао као дио политичког дјеловања, али су током протеклих шест мјесеци прерасле у отворене пријетње по живот мене и моје супруге. Након што су у више наврата пријетње упућене и моје троје малољетне дјеце, био сам приморан да случај пријавим надлежним институцијама", рекао је Зечевић, преноси РТРС.

С обзиром да је истрага у току, Зечевић није хтио да изнесе додатне информације које би могле утицати на њен ток.

хапшење, лисице

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"Вјерујем у професионалан рад институција Републике Српске и очекујем да ће овај случај бити расвијетљен. Истовремено, надам се да ће ово бити посљедњи случај у којем политичке несугласице прелазе границу демократског дијалога и доводе у опасност нечију породицу", истакао је начелник општине Брод.

Лице В.В. са подручја општине Брод ухапшено је због пријетњи смрћу Зечевићу и његовој породици.

полиција-Република Српска-лисице

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Ухапшен због пријетњи начелнику општине Брод

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Тагови :

Милан Зечевић

Општина Брод

пријетње

Пријетње смрћу

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