Зечевић: Пријете ми дуже од двије године, сада су пријетили мојој дјеци

Аутор:АТВ редакција
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Начелник општине Брод Милан Зечевић рекао је да је изложен пријетњама више од двије године и да је након пријетњи упућених и његовој дјеци случај пријавио полицији.
"Пријетње којима сам изложен трају у континуитету више од двије године. У почетку сам их доживљавао као дио политичког дјеловања, али су током протеклих шест мјесеци прерасле у отворене пријетње по живот мене и моје супруге. Након што су у више наврата пријетње упућене и моје троје малољетне дјеце, био сам приморан да случај пријавим надлежним институцијама", рекао је Зечевић, преноси РТРС.
С обзиром да је истрага у току, Зечевић није хтио да изнесе додатне информације које би могле утицати на њен ток.
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"Вјерујем у професионалан рад институција Републике Српске и очекујем да ће овај случај бити расвијетљен. Истовремено, надам се да ће ово бити посљедњи случај у којем политичке несугласице прелазе границу демократског дијалога и доводе у опасност нечију породицу", истакао је начелник општине Брод.
Лице В.В. са подручја општине Брод ухапшено је због пријетњи смрћу Зечевићу и његовој породици.
Хроника
Ухапшен због пријетњи начелнику општине Брод
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