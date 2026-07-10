Општина у Српској поклања стеоне јунице

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Братунцу је до 30. јула отворен јавни позив за додјелу 16 стеоних јуница у оквиру пројекта "Подршка економским могућностима и социјалном развоју породица из руралних средина и младима кроз сточарску производњу".
Циљ овог пројекта је унапређење сточарства, јачање пољопривредних газдинстава и побољшање економског положаја породица са подручја општине Братунац, објављено је на сајту Општинске управе.
Бања Лука
Бањалучко насеље свако мало под водом, дјеца се пењу на ограду да прођу
Право учешћа на јавном позиву, који је општина Братунац објавила у сарадњи са Муслим Ејд асоцијацијом, имају сва лица која испуњавају прописане услове, а предност имају незапослена лица, породице и млади, преноси "Срна".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму