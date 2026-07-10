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Општина у Српској поклања стеоне јунице

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 10:22

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Општина у Српској поклања стеоне јунице

У Братунцу је до 30. јула отворен јавни позив за додјелу 16 стеоних јуница у оквиру пројекта "Подршка економским могућностима и социјалном развоју породица из руралних средина и младима кроз сточарску производњу".

Циљ овог пројекта је унапређење сточарства, јачање пољопривредних газдинстава и побољшање економског положаја породица са подручја општине Братунац, објављено је на сајту Општинске управе.

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Право учешћа на јавном позиву, који је општина Братунац објавила у сарадњи са Муслим Ејд асоцијацијом, имају сва лица која испуњавају прописане услове, а предност имају незапослена лица, породице и млади, преноси "Срна".

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Тагови :

Јунице

Братунац

Пољопривреда

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