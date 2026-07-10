Бањалучко насеље свако мало под водом, дјеца се пењу на ограду да прођу

Аутор:АТВ редакција
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Мјештани дијела Петрићевца, у споредној Улици Душана Симића код раскрснице са Улицом краља Александра Првог Карађорђевића, тврде да им вода послије сваке јаче кише улази у дворишта и отежава нормалан излазак из кућа.
Проблем, како кажу, траје још од прошле године, након реконструкције пута, а посебно погађа породице са дјецом.
На проблем је за "БЛ портал" указао Александр Афанасјев, поријеклом из Русије и мјештанин овог дијела бањалучког насеља, који каже да се ситуација понавља сваки пут када падне киша.
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"Први проблем који се десио био је да је цурила вода из шахта. То је био највећи проблем, јер су се тамо, колико смо могли да видимо, мијешали канализација, фекалије и нормална вода. Послије је постао проблем када пада киша, јер се ствара пуно воде", каже Афанасјев за "БЛ портал".
Афанасјев каже да се вода тренутно повукла, али да се проблем враћа чим падне киша. Тврди да вода улази у његово двориште, али и у двориште комшије.
“Улази у двориште код нас и код комшије. Не можемо нормално изаћи у патикама, морамо обући чизме”, прича он.
Према његовим ријечима, проблем није само непријатност за одрасле, већ свакодневна брига за породице које имају дјецу.
“Ми имамо малу бебу и кћерку, комшија има троје дјеце. За њих је то исто проблем, не могу изаћи ни са колицима”, каже Афанасјев.
Највећи страх мјештана је, како тврди, безбједност дјеце која свакодневно пролазе овом улицом.
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“Некад се дешавало да су дјеца која долазе из комшилука да се играју молила да им помогнемо да их пренесемо на другу страну. Морали смо их преносити, или су се хватали за ограду и ишли сами”, каже Афанасјев.
Додаје да мјештане брине и могућност заразе, посебно јер, како тврди, нису сигурни каква вода се задржава на улици и око дворишта.
“То је опасно. Не знаш какве могу бити инфекције, поготово када су у питању мала дјеца”, наводи он.
Афанасјев тврди да су се мјештани и раније обраћали надлежнима, између осталог Водоводу, Комуналној полицији и Градској управи Бањалука, али да трајно рјешење није пронађено.
"Прије, када је био проблем са шахтом, обраћали смо се Водоводу. Обраћале су се и комшије, моја супруга је звала, звали смо Комуналну полицију и Градску управу. Прошле године није било никаквог рјешења", каже он.
Наводи да је због посљедњег проблема објавио снимке и на друштвеним мрежама, уз апел градоначелнику и Градској управи да реагују.
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“Молим градоначелника и све надлежне органе да изађу на терен и виде шта се стварно дешава. Нека погледају снимке када падне киша и нека виде ко може урадити рјешење”, каже Афанасјев.
За мјештане овог дијела Петрићевца, како поручује, највећа брига сада је свака нова киша.
“Једина брига је киша. Да не морамо размишљати како ће дјеца сутра ујутру ићи у школу или како ћемо моја супруга и ја проћи са бебом”, закључује Афанасјев.
Проблем у Улици Душана Симића показује колико неријешена одводња може да утиче на свакодневни живот грађана. За мјештане, питање више није само вода на путу, већ нормалан прилаз кућама, кретање дјеце и страх од нове кише.
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