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Огласио се Синер пред дуел са Новаком

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 11:10

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Превод на српски: **Јаник Синер из Италије слави побједу против Јана-Ленарда Штруфа из Њемачке у четвртфиналу мушке конкуренције на Вимблдонском тениском првенству у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.**
Фото: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Италијански тенисер Јаник Синер изјавио да је сваки меч против Новака Ђоковића прича за себе.

Синер је, пред предстојећи полуфинални дуел на Вимблдону, поручио да ће на травнатој подлози и најмање ситнице кројити судбину путника у финале.

"Прије свега, видјећемо. Он је имао тежак меч. Сваки наш дуел је другачији. Чак и када сам имао тај мали низ побједа против њега, имао сам утисак да сваки меч има своју посебну причу. Посебно када играте на подлози као што је ова. Ако имате лош дан на сервису или не осјећате најбоље лоптицу, биће веома, веома тешко", рекао је Синер.

Први тенисер свијета задовољан је што се поново нашао међу најбољом четворицом на Вимблдону.

"У сваком случају, срећан сам што сам поново у полуфиналу. Срећан сам што се борим за сваку лопту, а онда ћемо вид‌јети шта ће се догодити. Више од тога не могу да урадим. Новак је овај турнир освајао много пута и тачно зна како треба да му приђе. Радујем се том мечу", додао је Синер.

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"Мислим да сам у важним тренуцима добро сервирао. Имао сам осјећај да сам данас сервирао веома паметно, чак и када сам имао брејк предности. У другом сету сам поново имао мали пад концентрације, али сам покушао да останем ментално присутан у сваком сервис гему. Задовољан сам начином на који сам рјешавао важне тренутке, јер када изгубите други сет, све може поново да се закомпликује. Против великих сервера имате мање контроле. То је нешто на шта могу да будем поносан", казао је први рекет свијета.

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Нови окршај двојице великих ривала заказан је за овај петак, са почетком око 17 часова.

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