Виландер измислио нову ријеч за Новака Ђоковића

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић ће у петак против Јаника Синера играти у полуфиналу Вимблдона и због тога су тениски аналитичари - знани и незнани - почели полако да се оглашавају.
Чини се да их је највише пред мечеве Синера и Ђоковића, а чини се и да добро памте како су се прије неколико мјесеци "опекли" када су прогнозирали њихов меч на Аустралијан опену.
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Тада су сви махом потписивали да ће Синер лако побиједити Ђоковића, а знамо да је Србин тријумфовао у једном од најбољих мечева у каријери (3:2), тако да сада полако мијењају причу и стају на страну највећег свих времена.
Чак и "највећи хејтер" међу аналитичарима Матс Виландер, који је и те како критиковао Ђоковића, подржао га је пред полуфинале Вимблдона и тиме је показао своје право лице.
Како је раније тврдио, заправо је све врijеме и био на Нолетовој страни и то је радио како би га "мотивисао" да буде још бољи. Опет, поставља се логично питање - да ли има неки други разлог зашто је често заузимао контра-страну и критиковао га када то није било неопходно?
У интервјуу за лист "Л'Екип" Матс Виландер је тражио нови начин да опише Новака Ђоковића и на крају је за Французе изабрао ријеч - "сурхjумен". Дакле, надљудско биће, суперчовјек...
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"Новак Ђоковић је надљудско биће. То је једина ријеч којом може да се опише оно што је Новак постигао...", истакао је Виландер:
"Играо је против 25-годишњег Феликса Оже-Алијасима, изузетног спортисте у врхунској физичкој форми, а успио је физички да га исцрпи толико да је на крају меча заправо Канађанин био потпуно сломљен од умора".
"Он непрестано помијера границе спортске дуговјечности и не показује никакве знаке успоравања. А оно што је најимпресивније јесте да све указује на то да би могао да задржи овај ниво игре још неколико година", додао је Виландер.
Бивши шведски тенисер убијеђен је да Новак Ђоковић може опет да побиједи Јаника Синера, иако је послије њиховог меча у Мелбурну тврдио да је заправо "Италијан изгубио", а не да је "Србин побиједио". Мада, сада тврди другачије.
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"Био сам прилично оптимистичан када је Новак Ђоковић у питању још на посљедњем Аустралијан опену у јануару, али данас сам још оптимистичнији. У Мелбурну сам имао утисак да гледам играча који вјерује да може да игра добро, али не нужно и да освоји титулу. У Лондону, међутим, Новак ми дјелује као тенисер који заиста може да оде до самог краја", рекао је Виландер.
"Синер на трави представља мању пријетњу него на тврдој подлози. Осим тога, Алкараз није овдје. Увјерен сам и да потешкоће са којима се Јаник суочавао од почетка турнира такође играју важну улогу", рекао је Виландер.
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