Познато када на терен излазе Ђоковић и Синер

Аутор:АТВ редакција
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Меч Новака Ђоковић и Јаника Синер одржаће се у петак и биће други дуел дана.
Дан ће од 14:30 отворити дуел Артура Ферија и Александера Зверева.
Након што они заврше свој дуел на терен ће Србин и Италијан, што значи да ће њихов дуел у најбољем случају почети око 17 часова.
Ђоковић и Синер су до сада имали 11 окршаја, а Италијан води 6-5.
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Српски ас је славио у њиховом посљедњем окршају, у полуфиналу Аустралијан опена, 3-2 послије преокрета.
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