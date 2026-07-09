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Познато када на терен излазе Ђоковић и Синер

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 13:43

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Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале
Фото: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Меч Новака Ђоковић и Јаника Синер одржаће се у петак и биће други дуел дана.

Дан ће од 14:30 отворити дуел Артура Ферија и Александера Зверева.

Након што они заврше свој дуел на терен ће Србин и Италијан, што значи да ће њихов дуел у најбољем случају почети око 17 часова.

Ђоковић и Синер су до сада имали 11 окршаја, а Италијан води 6-5.

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Српски ас је славио у њиховом посљедњем окршају, у полуфиналу Аустралијан опена, 3-2 послије преокрета.

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Тагови :

Новак Ђоковић

Јаник Синер

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Вимблдон 2026

тенис

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