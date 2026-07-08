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Муратоглу открио шта Новака Ђоковића издваја од свих осталих: "Заборављају једну ствар!"

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 15:24

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Новак Ђоковић ас најбољи тенисер свих времена
Фото: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Познати тениски стручњак Патрик Муратоглу поново је привукао велику пажњу јавности својом најновијом анализом актуелних дешавања у свијету тениса.

Човјек који је годинама водио Серену Вилијамс до највећих успјеха, у снимку на својим друштвеним мрежама детаљно је образложио тактичке и менталне аспекте игре који тренутно праве кључну разлику на АТП туру.

Муратоглу се посебно осврнуо на притисак са којим се суочавају играчи из самог врха, истакавши да се у модерном тенису мечеви све чешће добијају "у глави", а не само на терену. Француски стручњак је директно указао на то шта Новака Ђоковића чини практично непобједивим када је на свом врхунцу.

"Оно што Новака издваја од свих осталих јесте његова невјероватна способност да игра свој најбољи тенис онда када је притисак највећи. Када се суочава са брејк лоптама или када се ломи меч, већина играча се стегне. Новак, са друге стране, тада подиже ниво игре и доноси најбоље одлуке. То је одлика највећих шампиона у историји," истакао је Муратоглу.

Према његовим ријечима, кључ дуговечности српског тенисера лежи у константној жељи за напретком и прилагођавањем млађим генерацијама које долазе.

"Сви причају о смјени генерација, али заборављају колико је Ђоковић ментално испред свих. Он не игра само против ривала са друге стране мреже, он игра против историје. Његова мотивација је и даље на невјероватном нивоу, а тактичка интелигенција му омогућава да неутралише снагу млађих играча," закључио је чувени тренер.

Ова анализа долази у тренутку када се на свјетској тениској мапи воде велике борбе за трон, а ријечи француског стручњака још једном потврђују због чега се његово мишљење у тениском свијету узима као закон и зашто се увијек са посебном пажњом прати на нашим просторима.

Новак у петак игра меч полуфинала Вимблдона против Јаника Синера, преноси Телеграф.

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Патрик Муратоглу

Новак Ђоковић

тенис

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