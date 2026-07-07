Синер у полуфиналу Вимблдона – чека Ђоковића или Оже-Алијасима

Аутор:АТВ редакција
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Први тенисер свијета Јаник Синер пласирао се у полуфинале Вимблдона, послије побједе над Јаном-Ленардом Штруфом резултатом 3:0 у сетовима – 7:5, 7:6(4), 6:3, послије два часа и 37 минута игре.
Иако коначан резултат дјелује убједљиво, Штруф је пружио веома добар отпор, нарочито у прва два сета, у којима је дуго успијевао да парира фаворизованом Италијану.
Нијемац је одлично отворио меч и у првом сету играо равноправно са Синером, који није успијевао да пронађе препознатљив ритам.
Ипак, у самој завршници сета Штруф је направио неколико грешака које је први рекет света знао да казни.
Синер је стигао до брејка при резултату 5:5 и потом освојио први сет са 7:5, упркос томе што није приказао своју најбољу игру.
Други сет донио је много више узбуђења. Синер је одмах на старту направио брејк и чинило се да ће лако преломити меч, али је Штруф експресно узвратио рибрејком и вратио резултатску неизвјесност.
До краја сета није било нових одузимања сервиса, па је одлука пала у тај-брејку. Тамо је Синер подигао ниво игре, био сигурнији на сервису и у кључним моментима – резултатом 7:4 освојио и други сет.
Трећи, испоставиће се и посљедњи сет, био је потпуно изједначен све до седмог гема. Обојица тенисера сигурно су чувала сервис, а онда је Синер у осмом гему дочекао своју прилику и направио одлучујући брејк. Већ у наредном гему није дозволио никакву драму, рутински је одсервирао за победу и са 6:3 завршио посао.
Синер у полуфиналу чека бољег из дуела Новак Ђоковић – Феликс Оже-Алијасим, преноси Б92
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