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Одбијен захтјев за пријевремено пуштање генерала Радислава Крстића

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 17:23

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Зграда Хага, Холандија
Фото: АТВ

Предсједник Међународног механизма за кривичне судове Грасијела Гати Сантана одбила је захтјев адвоката Владимира Петровића за пријевремено пуштање на слободо генерала Радислава Крстића.

У одлуци у вези са захтјевом, у којем је Петровић навео да генерал Крстић испуњава услове да се размотри његово пуштање на слободу, Сантана је истакла да сматра да захтјев треба да буде одбијен, упркос томе што је признала да је Крстић показао "одређене знакове рехабилитације".

Сантана тврди да тежина наводних злочина "говори против Крстића" у овом случају, те да она "нема доказе о томе да постоје хуманитарне основе за његово ослобађање".

Генерал Крстић казну затвора од 35 година издржава у Пољској и у више наврата је тражио да буде пуштен јер је издржао двије трећине казне.

Он је ухапшен 2. децембра 1998. године, а дан касније је пребачен у Хашки трибунал.

Жалбено вијеће осудило га је 19. априла 2004. године на 35 година затвора за ратне злочине.

Генерал Крстић је од децембра 2004. до јула 2013. године казну издржавао у Великој Британији, а потом је пребачен у Пољску.

Имајући у виду да му казна истиче 23. новембра 2033. године, а да је у затвору у Пољској могао да буде задржан до 27. новембар 2023. године, генерал Крстић је у октобру прије двије године враћен у притворску јединицу УН у Хагу.

Након што је Естонија обавијестила Механизам да је вољна да преузме извршење остатка казне на коју је генерала Крстића осудио Хашки трибунал, предсједник Механизма је донијела одлуку о томе, преноси Срна.

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Таг :

Радислав Крстић

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