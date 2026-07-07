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Стевандић: Вето српског члана Предсједништва БиХ - црвена линија

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 13:41

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Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске
Фото: АТВ

Вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић на одлуку Дениса Бећировића о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ је црвена линија, рекао је предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић.

"Онај ко га не подржи, исписао се из српског корпуса", додао је Стевандић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Посланици Народне скупштине Републике Српске на посебној сједници расправљају о вету српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић, на одлуку Дениса Бећировића о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ.

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Тагови :

Ненад Стевандић

Вето Жељка Цвијановић

Жељка Цвијановић

Српски члан предсједништва БиХ

Народна скупштина Републике Српске

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