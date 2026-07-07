Стевандић: Вето српског члана Предсједништва БиХ - црвена линија

Аутор:АТВ редакција
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Вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић на одлуку Дениса Бећировића о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ је црвена линија, рекао је предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић.
"Онај ко га не подржи, исписао се из српског корпуса", додао је Стевандић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Вето српског члана Предсједништва БиХ је црвена линија. Онај ко га не подржи, исписао се из српског корпуса. pic.twitter.com/kbn1TB2aHj— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) July 7, 2026
Посланици Народне скупштине Републике Српске на посебној сједници расправљају о вету српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић, на одлуку Дениса Бећировића о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ.
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