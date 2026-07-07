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Додик: Снага Српске почива на жртви коју Срби памте

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 14:16

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик на Сокоцу
Фото: Screenshot/X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да сваки бијели крст на српском војничком гробљу Нови Зејтинлик на Сокоцу подсјећа да Република Српска није настала случајно и да нема право да буде слаба.

Додик је додао да снага Српске почива на жртви коју српски народ памти, на саборности коју чува и на завјету да никада неће дозволити да оно што је одбрањено буде изгубљено.

"На Сокоцу се увијек осјети посебна тишина. То није тишина заборава, него поштовања. На Новом Зејтинлику почивају они који су својим животом у темеље Републике Српске уградили оно што се ничим не може надокнадити - слободу", објавио је Додик на "Иксу".

Додик је напоменуо да највећа захвалност српским јунацима није у ријечима, него у дјелима.

"У снажној Републици Српској, у нашем јединству, у сваком дјетету које овдје одраста слободно и у сваком успјеху који остваримо као народ. То дугујемо њима. Зато ћемо чувати, јачати и побјеђивати! У њихово име и за будуће генерације", поручио је Додик.

На овом гробљу сахрањен је 961 борац Војске Републике Српске.

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Тагови :

Милорад Додик

Соколац

Република Српска

Гробље

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