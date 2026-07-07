Након хаоса у кафићу: Лаури Пргомет одређен једномјесечни притвор

Аутор:АТВ редакција
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Бившој учесници РТЛ-овог шоа "Господин Савршени" Лаури Пргомет одређен је једномјесечни притвор након што је направила инцидент у кафићу у Дубровнику.
Из Полицијске управе дубровачко-неретванске навели су да је завршетком криминалистичког истраживања утврђено како је осумњичена 26-годишњакиња починила кривично дјело напада на службену особу те је касно синоћ, уз кривичну пријаву, предана у притворску јединицу.
"Након довршеног испитивања, судац истраге Жупанијског суда у Дубровнику је осумњиченој одредио једномјесечни истражни затвор. Осим тога, због нарушавања јавног реда и мира против осумњичене слиједи и оптужни приједлог Општинском суду у Дубровнику", навели су у саопштењу полиције.
Сцена
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Подсјећамо, она је ушла у кафић који се налази на Лападским дворима и почела ломити инвентар.
Након тога је приведена, објавио је раније Дубровачки дневник.
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