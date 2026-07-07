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Рада Манојловић открила своју велику ману

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 11:02

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Пјевачица Рада Манојловић
Фото: Youtube/ Pravo LICE Estrade

Рада Манојловић важи за једну од највеселијих пјевачица на естради која прави лом гд‌је год да се појави, а због њеног осмијеха и позитивне енергије људи су често мислили да је и лаковјерна.

Пјевачица је у неколико наврата показала оштар став и карактер који има, а иако д‌јелује да нема страхове, недавно је признала да један још увијек не може да преброди.

"Имам своје разлоге који су ме одвукли у једну крајност. Још од везе са Миланом навукла сам велики страх од новинара и фоторепортера да ће ме сачекати и поставити неко питање које ће ме тотално избацити из такта. Зато обично и долазим у посљедњем тренутку или мало закасним како бих то избјегла. У суштини не касним једино на авион, за све друго касним", рекла је Рада.

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Пјевачица је проговорила и о проблему са мушкарцима.

"Не знам да ли се плаше али нико ми не прилази (смијех). Нико ми не прилази зато што сам доста одбојна, само сам насмијана пред тобом и пред камерама. Овако сам врло неприступачна и нисам заинтересована. Заиста сам само насмијана и фина пред новинарима и седмом силом, док уживо не одајем тај осјећај и тај вајб да неко може да ми приђе да ме ‘стартује’. Нисам заинтересована и то се некако види, мислим два метра око мене (смијех)", објаснила је недавно за Гранд.

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Тагови :

Рада Манојловић

Пјевачица

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