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Позната пјевачица преминула у 37. години

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 10:02

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Лорен Бенет
Фото: Screenshot / YouTube

Британска пјевачица Лорен Бенет, најпознатија по вокалу у планетарном хиту "Парти Рок Антем" групе ЛМФАО, преминула је у 37. години живота.

Тужну вијест потврдиле су њене бивше колегинице из групе Г.Р.Л. емотивном објавом на Инстаграму, у којој су поручиле да су им срца сломљена и да ће Лорен заувијек памтити по њеној доброти, осмијеху и музици коју је оставила иза себе.

Узрок смрти за сада није саопштен.

Свјетску славу стекла уз ЛМФАО

Лорен Бенет свјетску популарност стекла је 2011. године захваљујући сарадњи са саставом ЛМФАО на пјесми “Парти Рок Антем”, која је седмицама доминирала Билборд Хот 100 листом и постала један од највећих плесних хитова деценије.

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Током каријере сарађивала је и са извођачима попут will.i.ama, CeeLo Greena и Pitbulla, а била је чланица група Paradiso Girls и G.R.L, остављајући значајан траг на поп и денс сцени.

Каријеру обиљежиле и тешке животне трагедије

Бенет је током каријере прошла и кроз тежак период након смрти колегинице Симоне Бетл из групе G.R.L. 2014. године, догађаја који је дубоко погодио чланице бенда и обиљежио њихов даљи рад.

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Упркос томе, наставила је да се бави музиком и објављивала нове пјесме, а обожаваоци широм свијета памтиће је по препознатљивом гласу и енергији коју је уносила у сваки наступ.

Њена смрт изазвала је бројне опроштајне поруке колега и фанова, који истичу да ће њено музичко насљеђе живјети кроз пјесме које су обиљежиле једну еру поп музике, преносе Независне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Лорен Бенет

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