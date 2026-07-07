Борац - Левски: Гдје је пренос уживо

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца дочекаће вечерас у Првом колу квалификација за Лигу шампиона бугарског шампиона Левски из Софије.
Тренер Бањалучана Винко Мариновић раније је рекао да Левски има квалитет и одличне индивидуалце, али да вјерује да екипа Борца може изборити позитиван резултат уколико буду сконцентрисани.
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Уколико Борац избори пласман у Друго коло, ривал ће му бити побједник двомеча Витебск - Универзитатеа Крајова.
У случају да Левски буде бољи, шампион БиХ ће европски пут наставити у другом колу квалификација за Лигу конференције. Евентулани противник биће му поражени из двомеча Петрокуб - Егнатија.
Меч на Градском стадиону у Бањалуци почеће у 20.30 часова, а очекује се и долазак навијача "Левског".
Реванш меч предвиђен је наредне седмице у Софији.
Навијачи Борца прије неколико дана добили су сјајне вијести када је у питању пренос утакмице.
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Пренос је овај пут организован на Радио-телевизији Републике Српске, што ће свакако гледаоцима олакшати праћење утакмице.
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