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Борац - Левски: Гдје је пренос уживо

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 09:56

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ФК Борац
Фото: ATV

Фудбалери бањалучког Борца дочекаће вечерас у Првом колу квалификација за Лигу шампиона бугарског шампиона Левски из Софије.

Тренер Бањалучана Винко Мариновић раније је рекао да Левски има квалитет и одличне индивидуалце, али да вјерује да екипа Борца може изборити позитиван резултат уколико буду сконцентрисани.

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Уколико Борац избори пласман у Друго коло, ривал ће му бити побједник двомеча Витебск - Универзитатеа Крајова.

У случају да Левски буде бољи, шампион БиХ ће европски пут наставити у другом колу квалификација за Лигу конференције. Евентулани противник биће му поражени из двомеча Петрокуб - Егнатија.

Меч на Градском стадиону у Бањалуци почеће у 20.30 часова, а очекује се и долазак навијача "Левског".

Реванш меч предвиђен је наредне седмице у Софији.

Гдје је пренос?

Навијачи Борца прије неколико дана добили су сјајне вијести када је у питању пренос утакмице.

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Пренос је овај пут организован на Радио-телевизији Републике Српске, што ће свакако гледаоцима олакшати праћење утакмице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Лига шампиона

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