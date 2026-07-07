Поништите ово: Белгија брутално ''подбола'' Америку након побједе

Аутор:АТВ редакција
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Белгија је на импресиван начин осигурала мјесто међу осам најбољих репрезентација свијета.
У Сијетлу је савладала Сједињене Америчке Државе резултатом 4:1 и тако изборила четвртфинални дуел против Шпаније.
Јунак белгијског тријумфа био је Шарл Де Кетелер, који је постигао два поготка и предводио своју селекцију до увјерљиве побједе. Белгијанци су од самог почетка искористили несигурност америчке одбране, док су домаћи скупо платили низ индивидуалних грешака.
Посебну пажњу прије утакмице привукао је Фоларин Балогун, чији је наступ био једна од главних тема у свјетским медијима. Ипак, нападач САД није оставио значајнији траг на терену у тешком поразу своје репрезентације.
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Подсјетимо, Балогуну је непосредно прије овог сусрета поништен црвени картон зарађен против Босне и Херцеговине, након што је, према ранијим наводима, амерички предсједник Доналд Трамп интервенисао код предсједника ФИФА Ђанија Инфантина.
Званични канали белгијског тима на друштвеним мрежама послали су поруку након што је њихова побједа од 4-1 потврђена.
"Поништите ово", стајало је у објави, уз фотографије прославе њихових голова.
У борби за полуфинале Белгијанце у петак, 10. јула у Инглвуду очекује окршај са Шпанијом, док ће побједник тог сусрета у полуфиналу играти против боље екипе из дуела Француске и Марока.
Overturn this. 🧏♂️ #USABEL pic.twitter.com/KcBAJp3Z7d— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 7, 2026
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