Обратите посебну пажњу: Полиција апелује на све грађане

Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа Градишка упутила је је апел грађанима да током љетног периода посебну пажњу посвете заштити личне имовине, посебно током одсуства из стамбене јединице.
"У циљу адекватније заштите имовине савјетујемо грађане да приликом кретања на одмор новац, златни накит и друге вриједне ствари не остављају у кући или стану, већ у банци или да наведено повјере неком од родбине на чување", поручили су из ПУ Градишка.
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Такође, савјетују грађанима да никад не остављају отворене прозоре или балконска врата, јер извршиоци имовинских кривичних дјела, вјешто користе такве прилике, неопажено улазе у стан и односе новац и вриједне предмете.
"Не остављајте кључеве испод отирача, у обући, саксијама за цвијеће и слично, јер потенцијални извршиоци знају за скривање кључева на тим мјестима. Такође, без обзира колико кратко напуштате возило, никад не остављајте кључеве у њему", кажу у полицији и додају:
"Савјетујемо да не објављујете фотографије на друштвеним мрежама са одмора, те да комшије обавијестите о одуству и уколико примјете било каква сумњива и непозната лица и возила или буку у вашем стану, да о томе обавијесте полицију бесплатним позивом на број 122".
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Из Полицијске управе Градишка подсјећају да је на подручју које она покрива за шест мјесеци 2026. године евидентирано 60 имовинских кривичних дјела, што је више за 1.7% у односу на исти период 2025. године када је евидентирано 59 кривичних дјела против имовине.
"По непознатом извршиоцу евидентирано је 41 кривично дјело, а расвијетљено је 38 кривичних дјела", закључили су из ПУ Градишка.
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