Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисер Новак Ђоковић није привукао пажњу на Вимблдону само на терену претходних дана, већ и потезима ван терена, али и једним током меча.
Неколико дана након што се нашалио са дјевојком која скупља лоптице током меча са Стефаносом Циципасом, српски тенисер одлучио је да јој приреди лијепо изненађење.
У паузи тог сусрета Новак ју је замолио да му маказама пресјече кинези траку, а затим је одглумио да га је случајно повриједила. Дјевојка се на тренутак збунила и уплашила, али је убрзо схватила да је у питању шала, па су се обоје насмијали.
Иако јој се одмах послије меча извинио због овог потеза, Ђоковић је желио да оде корак даље.
Позвао ју је након једног од њених тренинга, дозволио јој да изабере качкет који јој се највише допада, а потом га је и потписао.
"Извини што сам те уплашио. То је српски хумор", рекао је Ђоковић.
Стигао је и одговор.
"Нема шта да бринеш, било ми је смешно. Мислила сам да је добро, стварно је било смешно", истакла је дјевојка.
Ђоковић јој је понудио да изабере поклон, потписао јој је успомену, а разговор је настављен у ведром тону.
"Боже, хвала ти пуно. Размишљала сам цео дан какао да ти вратим, али сам се плашила да нећу то успети да изведем како треба, па нисам хтела да се осрамотим, тако да сам одустала", нашалила се и она и насмијала Ђоковића.
На крају су заједно позирали фотографима, а снимак њиховог сусрета објављен је на званичним друштвеним мрежама Вимблдона и убрзо је освојио бројне симпатије љубитеља тениса, преноси Телеграф.
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