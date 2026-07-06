Ђоковић ризиковао дисквалификацију: "Подсјетио ме на онај УС опен"

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Бивши амерички тенисер Енди Родик каже да је Новак Ђоковић имао испаде током меча против Романа Сафијулина.
Нарочито опасна ситуација је била током трећег сета, када је претрпио брејк.
Новак је видно нервозан "ошамарио" лоптицу преко мреже, ка зиду, што је Родика подсјетило на УС опен 2020. када је Србин дисквалификован.
Тада је лоптица, умјесто у зид, ударила линијског судију.
"Новак је био помало нервозан. У трећем сету је постао агресиван. И сам је на конференцији после меча рекао да је вјероватно прешао границу. Претрпио је брејк, па је бацио лоптицу на другу страну терена. Није било скупљача лоптица у близини", рекао је Родик и додао:
"Подсјетимо ме на онај УС опен када је бацио лоптицу ка зиду".
Новака у уторак чека четвртфинални дуел против Феликса Оже-Аљасима.
(б92)
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