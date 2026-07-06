Халанд бацио Србе у транс: Открио ко му је спорстки идол

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ерлинг Халанд главна је прича Свјетског првенства након што је с два поготка срушио Бразил и одвео Норвешку у четвртфинале, а сада се друштвеним мрежама проширила и једна његова кратка изјава.
На питање ко му је спортски херој, норвешки нападач одговорио је без размишљања:
'Новак Ђоковић.'
Халандов одговор посебно је одјекнуо у региону, гдје се одмах почео дијелити уз норвешку и српску заставу. Није тајна да нападач Манчестер Ситија цијени Ђоковића, једног од највећих тенисера свих времена, познатог по менталној снази, дуговјечности и способности да највеће мечеве игра најбоље када је притисак највећи.
Република Српска
Почела сједница Колегијума Народне скупштине Српске
Управо су те карактеристике многи повезали и с Халандовом представом против Бразила. Норвежанин није требао пуно додира, али је искористио кључне тренутке и срушио једну од највећих репрезентација у повијести ногомета.
Након побједе над Бразилом и кратке поруке 'Wелл wелл wелл' на друштвеним мрежама, Халанд је још једном показао да зна како привући пажњу и изван терена, преноси Тпортал.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
35 мин0
Занимљивости
46 мин0
Сцена
47 мин0
Република Српска
58 мин1
Најновије
11
50
11
44
11
43
11
39
11
39
Тренутно на програму