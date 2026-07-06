Logo
Large banner

Халанд бацио Србе у транс: Открио ко му је спорстки идол

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 11:27

Коментари:

0
Норвешки голман Ерлинг Халанд (9) и голман Норвешке Ерјан Ниланд (1) славе након утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недељу, 5. јула 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Ерлинг Халанд главна је прича Свјетског првенства након што је с два поготка срушио Бразил и одвео Норвешку у четвртфинале, а сада се друштвеним мрежама проширила и једна његова кратка изјава.

На питање ко му је спортски херој, норвешки нападач одговорио је без размишљања:

'Новак Ђоковић.'

Халандов одговор посебно је одјекнуо у региону, гдје се одмах почео дијелити уз норвешку и српску заставу. Није тајна да нападач Манчестер Ситија цијени Ђоковића, једног од највећих тенисера свих времена, познатог по менталној снази, дуговјечности и способности да највеће мечеве игра најбоље када је притисак највећи.

Колегијум НСРС

Република Српска

Почела сједница Колегијума Народне скупштине Српске

Управо су те карактеристике многи повезали и с Халандовом представом против Бразила. Норвежанин није требао пуно додира, али је искористио кључне тренутке и срушио једну од највећих репрезентација у повијести ногомета.

Након побједе над Бразилом и кратке поруке 'Wелл wелл wелл' на друштвеним мрежама, Халанд је још једном показао да зна како привући пажњу и изван терена, преноси Тпортал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ерлинг Халанд

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Новак Ђоковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Бањалуци је почела сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске.

Република Српска

Почела сједница Колегијума Народне скупштине Српске

35 мин

0
Новац еури

Занимљивости

Ове седмице стиже добитак: Три знака имају невиђену срећу с новцем

46 мин

0
Јелена Ђоковић са дјецом

Сцена

Ево ко је Јелена Струњаш, дадиља дјеце Новака Ђоковића

47 мин

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик честитао репрезентацији Србије: Срце достојно шампиона

58 мин

1

Више из рубрике

Транспарент подршке Борцу

Фудбал

Транспаренти подршке Борцу пред меч са Левским

1 ч

0
Џуд Белингам слави гол против Мексика на Свјетском првенству

Фудбал

Енглези срушили проклетство - крај за Мексико

3 ч

0
Бразилац Нејмар реагује на завршници 16. фудбалске утакмице Свјетског првенства између Бразила и Норвешке у нед‌јељу, 5. јула 2026.

Фудбал

Нејмар: Покушао сам, сада је крај

4 ч

0
Бразил је избачен! Халанд херој Норвешке!

Фудбал

Бразил је избачен! Халанд херој Норвешке!

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

11

50

ЕУФА жестоко ударила на ФИФА: Прешли сте црвену линију

11

44

Јаник Синер брутално загрмио: Оштро одговорио новинару

11

43

Гасили гријање и јели из посуда: Сви им се смијали, а сада су милионери

11

39

Тривић: Нећемо подржати Вукановића, како му може значити подршка пашчета

11

39

Србин стао у погрешну колону на граници са Хрватском, одмах кажњен

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner