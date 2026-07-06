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Нејмар: Покушао сам, сада је крај

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 07:29

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Бразилац Нејмар реагује на завршници 16. фудбалске утакмице Свјетског првенства између Бразила и Норвешке у нед‌јељу, 5. јула 2026.
Фото: AP Photo/Adam Hunger/Tanjug

Један од најбољих бразилских фудбалера свих времена Нејмар саопштио је да завршава репрезентативну каријеру након што је Бразил поражен од Норвешке резултатом 2:1 у осмини финала Свјетског првенства 2026. године.

Емотивни 34-годишњи нападач након посљедњег судијског звиждука није могао сакрити сузе, а потом је новинарима поручио: "Покушао сам. Покушао сам. Овд‌је је све почело и овд‌је се завршило. Сада је крај."

Опроштај обиљежио гол из пенала

Нејмар је у свом посљедњем наступу за репрезентацију постигао једини погодак Бразила, реализовавши једанаестерац у десетом минуту судијске надокнаде, али ни то није било довољно да спријечи елиминацију петоструког свјетског првака.

Норвешка је овом побједом први пут у историји изборила пласман у четвртфинале Мундијала, док је за Бразил завршен још један покушај освајања прве свјетске титуле још од 2002. године.

Рекордер "Селесаа" и крај једне ере

Нејмар репрезентативну каријеру завршава као најбољи стријелац у историји Бразила, са 80 голова у 130 наступа.

За сениорску репрезентацију дебитовао је 2010. године, а током богате каријере освојио је и олимпијско злато у Рио де Жанеиру 2016. године.

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Због проблема с повредама на овом Свјетском првенству одиграо је само двије утакмице у пуном обиму, што је додатно ограничило његов допринос екипи.

Капитен и навијачи уз Нејмара

Капитен Бразила Маркињос након утакмице позвао је навијаче да пруже подршку новој генерацији фудбалера која ће преузети терет у наредном циклусу.

"Молимо људе да имају стрпљења с новом генерацијом и да их подрже од самог почетка", рекао је Маркињос, наговјештавајући почетак нове ере бразилског фудбала, преносе Независне новине.

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Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Нејмар

Бразил

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

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