Нејмар: Покушао сам, сада је крај

Аутор:АТВ редакција
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Један од најбољих бразилских фудбалера свих времена Нејмар саопштио је да завршава репрезентативну каријеру након што је Бразил поражен од Норвешке резултатом 2:1 у осмини финала Свјетског првенства 2026. године.
Емотивни 34-годишњи нападач након посљедњег судијског звиждука није могао сакрити сузе, а потом је новинарима поручио: "Покушао сам. Покушао сам. Овдје је све почело и овдје се завршило. Сада је крај."
Нејмар је у свом посљедњем наступу за репрезентацију постигао једини погодак Бразила, реализовавши једанаестерац у десетом минуту судијске надокнаде, али ни то није било довољно да спријечи елиминацију петоструког свјетског првака.
Vinícius dándole un beso a Neymar y tratando de animarlo.— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 5, 2026
Durísimo 💔pic.twitter.com/CbTEqUaqLD
Норвешка је овом побједом први пут у историји изборила пласман у четвртфинале Мундијала, док је за Бразил завршен још један покушај освајања прве свјетске титуле још од 2002. године.
Нејмар репрезентативну каријеру завршава као најбољи стријелац у историји Бразила, са 80 голова у 130 наступа.
За сениорску репрезентацију дебитовао је 2010. године, а током богате каријере освојио је и олимпијско злато у Рио де Жанеиру 2016. године.
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Због проблема с повредама на овом Свјетском првенству одиграо је само двије утакмице у пуном обиму, што је додатно ограничило његов допринос екипи.
Капитен Бразила Маркињос након утакмице позвао је навијаче да пруже подршку новој генерацији фудбалера која ће преузети терет у наредном циклусу.
"Молимо људе да имају стрпљења с новом генерацијом и да их подрже од самог почетка", рекао је Маркињос, наговјештавајући почетак нове ере бразилског фудбала, преносе Независне новине.
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