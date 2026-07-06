Петровић након одустајања Станивуковића: Блефер остаде блефер, СДС је понижен

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић поручио је, након што је Драшко Станивуковић одустао од кандидатуре за предсједника Републике Српске, да је СДС понижен.
"И Пилат пилатовски опра руке! И блефер остаде блефер! У мом ауторском тексту који је објављен 15. јуна је све до детаља објашњено шта ће се десити, објашњено све до танчина, исписана суштина!", написао је Петровић на Фејсбуку и наставио:
"Могао се овакав прес, да је било добре воље, одржати и на почетку, и на средини, па и послије средине, па и пред крај, али не, учињено је то у минут до дванаест! План је успио, СДС понижен, кандидат избламиран, странка разједињена, зла крв посијана! Глума за оскара!".
Петровић је у свом статусу од 15. јуна навео да ће Станивуковић до самог краја "мрцварити СДС", и да ће ипак изаћи са ставом "ево ја се жртвујем".
"На политичку сцену је ступило чувено, Пилатовско прање руку, и тако данас имамо: Драшка Станивуковића који све вријеме блефира, 'плаши'' опозиционе редове својом кандидатуром које се и сам плаши. Њему није циљ кандидатура за предсједника, њему је циљ крв унутар СДС-а, разбијање најјаче опозиционе странке и њено миноризовање, јер управо тај пут види као пречицу до остварења свог хира - лидер 'опозиције', а машта и да једнога дана придобије предсједничку фотељу. Свјестан је он своје 'снаге' и он одлично зна да сем Бањалуке не може направити ни у једном другом граду резултат. Мислите ли да нарцисоидна личност попут Драшка жели пораз, да покаже своју немоћ и слабост?", упитао је тада Петровић и одмах дао одговор.
"Наравно да не! Он ће до самог краја витлати у опозицији и на крају ће изаћи са ставом - ево ја се жртвујем зарад свих, не желим да ја будем камен спотицања опозиције, ја сам невин и нисам одговоран за распад! Али док не изговори ту реченицу мора још да мрцвари, срозава и урушава државотворни СДС, на крају то му је основни циљ ове блеферске игре", написао је раније градоначелник Бијељине.
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