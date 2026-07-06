Колегијум НСРС о посебној сједници о вету Цвијановићеве

Аутор:АТВ редакција
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Колегијум Народне скупштине данас би требало да донесе одлуку о посебној сједници на којој би се посланици сутра изјашњавали о вету српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић.
Цвијановићева је уложила вето на противуставну одлуку предсједавајућег Предсједништва Дениса Бећировића о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ.
Из Републике Српске све је више упозорења да је на сцени покушај подривања Дејтонског споразума, чији је крајњи циљ узурпација имовине и културног насљеђа.
Република Српска
Цвијановић: Српска добија понуде за сарадњу са великих адреса
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