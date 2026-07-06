Бака Прасе позирао без одјеће: Јутјубер запалио друштвене мреже

Аутор:АТВ редакција
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Најпознатији српски јутјубер, Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, поново је привукао огромну пажњу јавности својом објавом на друштвеним мрежама.
На фотографији која се проширила интернетом, Илић је позирао у провокативном издању, у доњем вешу, показујући извајано тијело на којем је интензивно радио у теретани.
Уз објаву која је брзо постала вирална, јутјубер је оставио кратак опис:
"Благо мојој жени", написао је, чиме је још једном изазвао бројне реакције и коментаре.
На фотографији која се проширила интернетом, Илић је позирао у провокативном издању, у доњем вешу, показујући извајано тијело на којем је интензивно радио у теретани.
Уз објаву која је брзо постала вирална, јутјубер је оставио кратак опис:
"Благо мојој жени", написао је, чиме је још једном изазвао бројне реакције и коментаре.
Његове објаве, које често комбинују хумор, самопоуздање и провокацију, већ су познате јавности и редовно изазивају подијељене реакције на мрежама.
Иначе, Богдан је недавно изазвао пажњу јавности након што је отворено говорио о свом богатству током једног лајв преноса.
Све је почело након што га је један пратилац испровоцирао коментаром да живи под киријом, упркос тврдњама о високим мјесечним приходима, што је довело до жустре реакције јутјубера.
Коментар који је изазвао његов одговор гласио је:
"Зарађујеш 700.000 евра мјесечно, бавиш се коцком већ три и по године, а немаш ништа и живиш под рентом".
На то је Бака Прасе одговорио детаљним набрајањем имовине и инвестиција, тврдећи да посједује вишемилионске износе у некретнинама, аутомобилима и драгоцјеностима.
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"Гледај овако, имам око 500-600.000 евра уложених у зграду. Онда, око 500-600.000 евра у плацу на Дедињу. Имам кола од 750.000 евра плус све укупно у колима имам 1,5 милиона, не знам, можда и јаче. Имам плац од 50 ари који је само 150.000 евра, сат од 130.000 евра, Миленин накит у вриједности од 50.000 евра и јаче. Имам уштеђеног кеша 300.000 евра. Е да, у колима имам више од 1,5 милиона, заборавио сам ‘Уруса’ 700.000 евра", рекао је јутјубер, преноси Телеграф.
На сумње појединих корисника да преувеличава своје богатство, одговорио је још оштрије, тврдећи да нема разлога да не говори истину. Бураз, што бих лагао? Да лажем рекао бих да имам уштеду 5 милиона, 10 милиона. Да, и у драгоцјеностима имам 350.000 евра што сам направио – поручио је у лајву.
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