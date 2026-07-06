Након здравствених контрола: Вртић "Невен" поново отворен

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Вртић "Невен" у бањалучком насељу Обилићево, који је привремено затворен 30. јуна након што су дјеца била позитивна на салмонелу, отворен је од данас Петар Јокановић, директор Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука.
Јокановић је истакао да је вртић комплетно дезинфикован и очишћен.
"Упућени су сви родитељи, васпитачи, стручни сарадници, кувари и сви који долазе у контакт с вртићем и дјецом, да ураде налаз столице. Три узорка налаза требала су бити негативна. Налаз није био позитиван ни код једног од радника. Само је један васпитач био позитиван у овој групи од петнаесторо позитивне дјеце", поручио је Јокановић.
Истиче да након тога нису добили информацију са Института за јавно здравство Републике Српске да је било ко послије тога био позитиван.
"Ми смо јутрос почели са радом, немамо неку велику долазност, али очекујемо данас већински дио резултата са Института, тако да у овој седмици очекујемо пуни капацитет вртића да ради", каже Јокановић.
Истиче да су овој ситуацији приступили најозбиљније те апеловао на дјецу и родитеље да обрате пажњу на храну и мимо боравка у вртићу.
Свијет
Трамп објавио фотографију са Мелони: "Потребна забрана приласка"
"Топлији дани и топлије вријеме су пред нама и сви морамо водити рачуна, не само ми у вртићу, већ и дјеца ван вртића када су код куће или у друштву на рођенданима. Да се води рачуна око припреме и складиштења хране. Салмонела је јако опасна бактерија и у овом случају имала је благе симптоме, али симптоми бити веома озбиљни и опасни", каже Јокановић.
Јокановић је рекао да је јеловник вртића и раније прилагођен.
"У смислу да смо избјегавали сва јела која се припремају с млијеком, јајима или са пилетином и то је једна од превенција у смислу одржавања хигијене, скретања пажње дјеци колико је битно да често перу руке. Нису то неке захтјевне мјере, веома су једноставне, али су неопходне да их се придржавамо", казао је Јокановић.
Подсјетимо, бањалучки вртић "Невен" привремено је био затворен након што су се код дјеце појавили потврђени случајеви клостридије, салмонела и симптоми ротавируса. Повратак у вртић био условљен је са три узастопна негативна налаза столице.
(РТРС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
50
11
44
11
43
11
39
11
39
Тренутно на програму