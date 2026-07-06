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Алармантно у Дрвару: Пожар пријети да угрози 20 кућа, затражена помоћ хеликоптера

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 09:53

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Пожар у Дрвару.
Фото: Општина Дрвар

На подручју дрварског села Каменица већ трећи дан букти пожар који озбиљно пријети да угрози око 20 кућанстава смјештених у непосредној близини пожаришта.

Припадници Ватрогасне јединице Цивилне заштите Општине Дрвар, у координацији и сарадњи с радницима Шумарије Дрвар, налазе се на терену и улажу надљудске напоре како би локализирали ватрену стихију и обранили стамбене објекте.

Како јављају дрварски ватрогасци, највећи проблем с којим се суочавају на терену је чињеница да пожар гута ниско раслиње на изузетно неприступачном и минираном терену.

Истичу како је због директне опасности по животе ватрогасаца и шумара гашење ватре са земље на самом жаришту практички немогуће.

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Општина Дрвар упутила је захтјев Оружаним снагама Босне и Херцеговине (ОС БиХ) за ангажовање хеликоптера, али из општинске су управе навели како је њихов захтјев одбијен. Појаснили су да се ваздушне снаге, према сигурносним протоколима, не могу упуштати у операције изнад минских поља.

С обзиром на то да се ватра, потпомогнута неповољним временским условима и сувом вегетацијом, шири из сата у сат, све расположиве снаге Цивилне заштите и Шумарије фокусиране су на израду одбрамбених појасева око насељеног дијела села како би се спријечио продор ватре до кућа.

Из Општине Дрвар апелирали су на мјештане села Каменица на опрез и смиреност те их позвали да стриктно прате упуте мјеродавних служби на терену, преноси Радио Сарајево.

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Тагови :

Дрвар

пожар

гашење пожара

Босна и Херцеговина

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