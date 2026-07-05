Служен парастос за 40 убијених Срба у селу Загони

Аутор:АТВ редакција
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У братуначком селу Загони данас је служен парастос за 40 српска цивила и војника, од којих је 14 убијено 5. јула 1992. године у нападу муслиманских снага на овом село.
Преживјели чланови породица настрадалих и делегације општине и организација проистеклих из одбрамбено отаџбинског рата Братунца положили су цвијеће код спомен-плоче.
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