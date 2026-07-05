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Необична акција у Приједору: Ватрогасци спасили дјечака из табуреа

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 09:53

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Ватрогасци ватрогасце јединице Приједор спашавају дјечака из табуреа.
Фото: Ватрогасци Приједор

Несвакидашња спасилачка акција одиграла се у суботу, 4. јула, када су приједорски ватрогасци добили позив да помогну дјечаку заглављеном у табуреу.

Брзом и пажљивом реакцијом, ватрогасци су успјели безбједно и без повреда да извуку малишана из непријатне позиције.

Како су навели на свом Фејсбук профилу, цијели догађај је брзо прерастао у лијепо дружење. Након што су га успјешно ослободили, припадници ватрогасне јединице су дјечаку показали свој камион и пратећу опрему, што је малога хероја потпуно одушевило.

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Тагови :

Ватрогасци

спасавање

Приједор

Дјечак

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