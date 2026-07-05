Необична акција у Приједору: Ватрогасци спасили дјечака из табуреа

Аутор:АТВ редакција
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Несвакидашња спасилачка акција одиграла се у суботу, 4. јула, када су приједорски ватрогасци добили позив да помогну дјечаку заглављеном у табуреу.
Брзом и пажљивом реакцијом, ватрогасци су успјели безбједно и без повреда да извуку малишана из непријатне позиције.
Како су навели на свом Фејсбук профилу, цијели догађај је брзо прерастао у лијепо дружење. Након што су га успјешно ослободили, припадници ватрогасне јединице су дјечаку показали свој камион и пратећу опрему, што је малога хероја потпуно одушевило.
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