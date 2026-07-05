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Драма на Хвару: Букти велики пожар, куће бранили и канадери

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 09:45

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Ватрогасци гасе пожар на острву Хвар
Фото: АТВ

Велики пожар избио је у мјесту Иван Долац на острву Хвар, након чега су ангажоване све ватрогасне снаге са острва, као и четири канадера, саопштили су данас ватрогасци.

Дојава о пожару на сметлишту примљена је јуче у 16.05 часова, након чега је на терен упућена дежурна екипа, а убрзо су мобилисане све расположиве снаге са острва, пренио је Индекс.

Због ширења ватре, у гашење су укључена и два канадера, а касније још два, уз чију је помоћ пожар стављен под контролу. Ватрогасци наводе да је у једном тренутку ватра угрозила куће, али су објекти углавном одбрањени. Ипак, забиљежена је мања материјална штета на појединим окућницама и старијим возилима.

"Ситуација је била врло озбиљна и захтјевна. Куће су углавном спашене, али има нагорјелих окућница и аутомобила", навели су из ватрогасне службе.

Према њиховим ријечима, и током ноћи је на терену био велики фронт пожара на неприступачном терену. За данас је најављено ангажовање додатних снага са копна, како би се пожар у потпуности ставио под контролу, преноси Танјуг.

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Тагови :

Хвар

пожар

Ватрогасци

Хрватска

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