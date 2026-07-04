Нова мапа потпуно разбјеснила Хрвате

Аутор:АТВ редакција
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Интернет платформе и друштвене мреже све чешће постају поприште фиктивних геополитичких расправа у којима анонимни аутори кроз различите графичке приказе преиспитују и прекрајају границе у овом дијелу Европе.
Посљедњи такав примјер, који је изазвао лавину реакција и привукао велику пажњу јавности, нуди корисницима хипотетичку размјену територија под насловом "Да ли бисте ово замијенили за ово?".
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Предложени сценарио, иако потпуно нереалан и правно немогућ у тренутним међународним околностима, изазвао је оштре осуде и готово једногласно одбијање хрватских грађана који су учествовали у расправи.
Понуђена визуелна "замка" замишљена је кроз радикално смањење територије Републике Хрватске на једној страни, те територијално проширење на другој.
Према том замишљеном моделу, Хрватска би се у потпуности одрекла Истре у корист Италије, док би се њен обални појас у Далмацији прекинуо уступањем дијела територије.
Као компензацију за губитак историјских и економски најразвијенијих регија, аутор у другој илустрацији предлаже припајање територије унутар Босне и Херцеговине који просторно приближно одговара границама некадашње Хрватске Републике Херцег-Босне.
Сама идеја о одрицању од уставно-правног поретка и најјачих привредних регија у замену за територијално ширење у унутрашњости Балкана дочекана је с подсмијехом и невјерицом.
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Корисници друштвених мрежа повукли су паралелу с нереалним финансијским односима и описали апсурдност понуде поређењима попут:
"Да ли бисте замијенили 100 долара за 1 долар?" или "Да ли бисте продали рачунар са РТX 5090 графичком картицом за Плеј Стешн 3?".
Највећи отпор изазвала је идеја о препуштању јадранске обале и Истре, које се сматрају кључним дијелом хрватског идентитета и туризма.
Коментари су нагласили да се вриједност хрватског мора и развијеног туристичког појаса не може мјерити никаквим територијалним компензацијама. Истакнуто је да би одрицање од туристичких центара који доносе највећи дио државних прихода било економски погубно.
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У расправи су се могли видјети коментари попут:
"Увијек нам узима Истру, брате, не дамо је",
"Не дамо нашу обалу",
"Пропали бисмо без туризма".
Корисници су се осврнули и на историјски и културни значај територија, посебно градова у Далмацији који се сматрају важним дијелом националне историје Хрватске.
У расправи се истиче да се ради о простору са дубоким историјским коријенима и да је свака идеја о промјени граница неприхватљива.
Такође је наглашено да се мора поштовати међународно право и стабилност постојећих граница, уз став да су овакве идеје нереалне и провокативне.
На крају дискусије на друштвеним мрежама преовладало је мишљење да су постојеће границе стабилне и непромјењиве, те да овакве идеје немају упориште у стварности.
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Корисници су поручили да желе очување мира и стабилности у региону, уз закључак:
"Ми то волимо онако како јесте сада" и "Нема цијене за коју бисмо дали нешто што је наше", преноси "Б92".
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