Logo

Нова мапа потпуно разбјеснила Хрвате

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 18:47

Коментари:

0
Нова мапа потпуно разбјеснила Хрвате

Интернет платформе и друштвене мреже све чешће постају поприште фиктивних геополитичких расправа у којима анонимни аутори кроз различите графичке приказе преиспитују и прекрајају границе у овом дијелу Европе.

Посљедњи такав примјер, који је изазвао лавину реакција и привукао велику пажњу јавности, нуди корисницима хипотетичку размјену територија под насловом "Да ли бисте ово замијенили за ово?".

Маша и медвјед-цртани филм-05092025

Свијет

Вјеровали или не: Британским политичарима сад сметају Маша и Медвјед

Предложени сценарио, иако потпуно нереалан и правно немогућ у тренутним међународним околностима, изазвао је оштре осуде и готово једногласно одбијање хрватских грађана који су учествовали у расправи.

Визуелна провокација која је изазвала реакције

Понуђена визуелна "замка" замишљена је кроз радикално смањење територије Републике Хрватске на једној страни, те територијално проширење на другој.

Према том замишљеном моделу, Хрватска би се у потпуности одрекла Истре у корист Италије, док би се њен обални појас у Далмацији прекинуо уступањем дијела територије.

Као компензацију за губитак историјских и економски најразвијенијих регија, аутор у другој илустрацији предлаже припајање територије унутар Босне и Херцеговине који просторно приближно одговара границама некадашње Хрватске Републике Херцег-Босне.

Оштре реакције јавности

Сама идеја о одрицању од уставно-правног поретка и најјачих привредних регија у замену за територијално ширење у унутрашњости Балкана дочекана је с подсмијехом и невјерицом.

хезболах

Свијет

Строј смрти: Враћа се злогласна Јединица 121

Корисници друштвених мрежа повукли су паралелу с нереалним финансијским односима и описали апсурдност понуде поређењима попут:

"Да ли бисте замијенили 100 долара за 1 долар?" или "Да ли бисте продали рачунар са РТX 5090 графичком картицом за Плеј Стешн 3?".

Губитак Истре и јадранске обале као неприхватљив сценарио

Највећи отпор изазвала је идеја о препуштању јадранске обале и Истре, које се сматрају кључним дијелом хрватског идентитета и туризма.

Коментари су нагласили да се вриједност хрватског мора и развијеног туристичког појаса не може мјерити никаквим територијалним компензацијама. Истакнуто је да би одрицање од туристичких центара који доносе највећи дио државних прихода било економски погубно.

Дмитриј Медведев-12032026

Свијет

Медведев: Заузимање Константиновке важна етапа у ослобађању Донбаса

У расправи су се могли видјети коментари попут:

"Увијек нам узима Истру, брате, не дамо је",

"Не дамо нашу обалу",

"Пропали бисмо без туризма".

Историјски и политички аспект

Корисници су се осврнули и на историјски и културни значај територија, посебно градова у Далмацији који се сматрају важним дијелом националне историје Хрватске.

У расправи се истиче да се ради о простору са дубоким историјским коријенима и да је свака идеја о промјени граница неприхватљива.

Такође је наглашено да се мора поштовати међународно право и стабилност постојећих граница, уз став да су овакве идеје нереалне и провокативне.

Закључак расправе

На крају дискусије на друштвеним мрежама преовладало је мишљење да су постојеће границе стабилне и непромјењиве, те да овакве идеје немају упориште у стварности.

granica HR

Друштво

Ако путујете на Јадран, ово морате знати: Возаче из БиХ чекају нова правила

Корисници су поручили да желе очување мира и стабилности у региону, уз закључак:

"Ми то волимо онако како јесте сада" и "Нема цијене за коју бисмо дали нешто што је наше", преноси "Б92".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мапа

Хрватска

Балкан

Коментари (0)

Више из рубрике

More Hrvatska Jadran Jadransko more Brela

Регион

Еколошка бомба на Балкану: Извукли грдосију из мора, у њеној утроби затекли ноћну мору

2 ч

0
Црна кеса пуна смећа завезана и наслоњена на зид

Регион

Пазите шта бацате у смеће: Комуналци ће прегледати канте, могуће и папрене казне

3 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Језив напад у Хрватској: Вандализовано возило из Београда, исписано "убиј Србина"

6 ч

1
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Пуцњава у Чаковцу: Има повријеђених, починилац у бијегу

9 ч

0

  • Најновије

18

58

Централне вијести, 04.07.2026.

18

52

Такси блуз: Од пропалог драматурга до случајног хероја

18

47

Нова мапа потпуно разбјеснила Хрвате

18

24

Вјеровали или не: Британским политичарима сад сметају Маша и Медвјед

18

14

Строј смрти: Враћа се злогласна Јединица 121

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима