Пуцњава у Чаковцу: Има повријеђених, починилац у бијегу

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска полиција трага за лицем које је рано јутрос у Чаковцу пуцало на двије особе, које су тешко повријеђене и превезене у болницу.
До пуцњаве је дошло у 4.30 часова на паркингу угоститељског објекта у центру Чаковца, саопштила је Полицијска управа међимурска, преноси Срна.
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Након пуцњаве, починилац је побјегао с лица мјеста.
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