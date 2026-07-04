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Пуцњава у Чаковцу: Има повријеђених, починилац у бијегу

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 09:57

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Хрватска полиција трага за лицем које је рано јутрос у Чаковцу пуцало на двије особе, које су тешко повријеђене и превезене у болницу.

До пуцњаве је дошло у 4.30 часова на паркингу угоститељског објекта у центру Чаковца, саопштила је Полицијска управа међимурска, преноси Срна.

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Након пуцњаве, починилац је побјегао с лица мјеста.

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Тагови :

Пуцњава

Хрватска

повријеђени

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