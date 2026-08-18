Робот убио радника у компанији

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Радник фабрике аутомобила у Детроиту погинуо је када га је роботска рука прикљештила током преуређења фабрике компаније Stellantis.
Роналд Адамс (63) смртно је страдао у априлу 2025. године у фабрици мотора “Dundee” у Мичигену, у власништву овог аутомобилског гиганта, наводи се у недавно поднијетој тужби.
Адамс, ветеран америчког ратног ваздухопловства, поправљао је машину у фабрици која производи аутомобиле марки Jeep, Chrysler, Dodge и Рам, када су га двојица колега оставила самог да ради на дијелу опреме док су отишли на паузу.
Неколико минута касније, један од њих вратио се и пронашао тијело Роналдово прикљештено између роботске руке и покретне траке.
Према судским документима до којих је дошао Detroit News, колеге су одмах позвале хитну помоћ и електричара из фабрике како би подигли роботску руку са искусног механичара, који је раније радио у компанији Northwest Airlines.
Један радник је у изјави навео да је Адамс био “погрбљен, са десном руком на покретној траци”, док му је роботска рука “прикљештила десно раме”.
Троје радника потом је, заједно са екипама хитне помоћи, померило Адамса са покретне траке на носила. Превезен је у болницу, где је касније преминуо
Судски вјештак је накнадно утврдио да је преминуо од катастрофалних повреда услед прикљештења и “трауматске асфиксије”.
Према тужби коју је поднела његова удовица Шаменија Стјуарт-Адамс, а до које је такође дошао Детроит News, у тренутку Адамсове смрти није било одговарајућих заштитних ограда нити безбједних процедура за рад.
У тужби се наводи да је управо недостатак тих мера омогућио да роботска рука прикљешти и смрви Адамса, који је у фабрици радио две деценије. У тренутку несреће Адамс је са групом радника учествовао у преуређењу фабрике, која је требало да почне производњу новог четвороцилиндричног мотора.
Радио је на великој индустријској машини за прање комора, која чисти делове мотора, док је роботска рука допремала компоненте до машине и односила их од ње.
Према наводима медија, тужба се великим делом заснива на безбедносном механизму те машине, за који Адамсови наследници тврде да је “електронски заобиђен” помоћу посебног кључа.
Такво заобилажење наводно је омогућило Адамсу да приђе машини и ради на њој чак и док околна опрема, укључујући роботску руку, није била у одговарајућем безбедном режиму.
Компанија Фивес Цинетиц Цорп, која је наведена у тужби као добављач машине, навела је у свом одговору да до несреће не би дошло да је Stellantis примењивао “безбедне радне процедуре”.
Судски документи указују и на друге могуће факторе који су могли доприњети Адамсовој смрти.
Један радник пријавио је проблем са роботским системом који је усмртио Адамса само два дана пре несреће, наводећи да се систем померао док је био у “пробном режиму”.
Адамсов адвокат рекао је за Детроит News да нема доказа да је управо Адамс користио кључ којим су безбедносне функције робота наводно биле искључене пре његове смрти.
Адвокати Stellantisa раније ове године затражили су одбацивање тужбе, али је судија Кетрин Хајз одбила њихов захтев. Адамс је један од тројице радника Stellantisa у САД који су погинули у индустријским инцидентима у посљедње двије године.
Први случај догодио се у Толеду у Охају, у августу 2024. године, када је Антонио Гастон (53) смртно страдао након што га је захватила опрема и прикљештила. Почетком овог месеца погинуо је и Џејмс Брашер (57), који је пао са другог спрата утоварне рампе некадашње канцеларије Мопара и главом ударио у контејнер. Преминуо је на лицу места.
Сва тројица – Гастон, Брашер и Адамс – били су чланови синдиката Унитед Ауто Workers.
Гастонова удовица поднела је савезну тужбу против компаније, тврдећи да систем покретне траке који га је захватио није имао кључну опрему која би спречила такву несрећу.
Истрага Управе за безбедност и здравље на раду (ОСХА) утврдила је да је Гастон посегнуо преко покретне траке када је дошло до несреће.
ОСХА је у фабрици у Толеду утврдила “озбиљан прекршај” у вези са заштитом машина и изрекла компанији казну од 16.000 долара. Компанија је оспорила казну и на крају пристала на нагодбу од око 11.000 долара.
ОСХА истрага о смрти Брашера је у току, као и истрага о Адамсовој смрти.
Портпарол компаније Stellantis раније је за Детроит News рекао да компанија “редовно процењује и унапређује интерне стандарде и протоколе како би заштитили запослене у свим операцијама”.
– Дијељење најбољих пракси широм организације помаже у јачању наше безбедносне културе и доприноси доследној примени стандарда. Stellantis наставља да унапријеђује безбједност на радном мјесту и обезбјеђује да све локације испуњавају или премашују регулаторне захтјеве – навели су раније из компаније, преноси Телеграф.
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