Седми земљотрес у Шпанији

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Југ Шпаније данас је погодио снажан низ земљотреса, а становници покрајине Гранада суочили су се с чак седам подрхтавања тла у само неколико сати.
Најјачи земљотрес имао је магнитуду 5 према Рихтеровој скали, с епицентром у близини мјеста Гоја. Други најјачи потрес имао је магнитуду 4,8, док су још два потреса била јача од магнитуде 4.
Подрхтавање тла изазвало је панику међу становништвом. Због потреса и накнадних подрхтавања евакуирани су бројни објекти, међу којима су трговачки центри, хотели и стамбене зграде.
Усљед потреса најмање три особе су лакше повријеђене, међу њима и малољетник који је превезен у болницу.
Према ријечима министра туризма, правосуђа и локалне управе Антонија Санса, повреде су настале након што су се због подрхтавања одломили и пали дијелови објеката.
Хитне службе имале су пуне руке посла и због бројних грађана који су доживјели нападе панике.
Због наставка сеизмичке активности Андалузијска здравствена служба одлучила је привремено обуставити све неесенцијалне здравствене услуге у покрајини Гранада.
Планирани љекарски прегледи и операције су одгођени, док ће хитне и онколошке службе наставити радити без прекида.
Становници Гранаде остају на опрезу због могућности нових накнадних подрхтавања, док надлежне службе прате ситуацију и процјењују посљедице серије потреса.
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