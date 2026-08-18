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Седми земљотрес у Шпанији

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18.08.2026 17:22

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Мотоциклисти возе путем испуцалим у земљотресима који су погодили Ла Гваиру, Венецуела, дан раније, у четвртак, 25. јуна 2026. године.
Фото: AP Photo/Javier Campos/Tanjug

Југ Шпаније данас је погодио снажан низ земљотреса, а становници покрајине Гранада суочили су се с чак седам подрхтавања тла у само неколико сати.

Најјачи земљотрес имао је магнитуду 5 према Рихтеровој скали, с епицентром у близини мјеста Гоја. Други најјачи потрес имао је магнитуду 4,8, док су још два потреса била јача од магнитуде 4.

Подрхтавање тла изазвало је панику међу становништвом. Због потреса и накнадних подрхтавања евакуирани су бројни објекти, међу којима су трговачки центри, хотели и стамбене зграде.

Крхотине повриједиле три особе

Усљед потреса најмање три особе су лакше повријеђене, међу њима и малољетник који је превезен у болницу.

Према ријечима министра туризма, правосуђа и локалне управе Антонија Санса, повреде су настале након што су се због подрхтавања одломили и пали дијелови објеката.

Хитне службе имале су пуне руке посла и због бројних грађана који су доживјели нападе панике.

Одгођене операције и прегледи

Због наставка сеизмичке активности Андалузијска здравствена служба одлучила је привремено обуставити све неесенцијалне здравствене услуге у покрајини Гранада.

Планирани љекарски прегледи и операције су одгођени, док ће хитне и онколошке службе наставити радити без прекида.

Становници Гранаде остају на опрезу због могућности нових накнадних подрхтавања, док надлежне службе прате ситуацију и процјењују посљедице серије потреса.

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Тагови :

Земљотрес

Шпанија

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