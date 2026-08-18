Logo

У Француској вјештачка интелигенција тестира заштиту државних служби

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 17:05

Коментари:

0
Француска, званично Француска Република, држава је у западној Европи. Француској припадају и прекоморске територије, од којих Гваделуп, Мартиник, Француска Гвајана и Реинион, Мајот представљају пуноправни дио француске републике.
Фото: pexels/Olena

Француски министар буџета Дејвид Амијел изјавио је да ће то министарство користити алате вјештачке интелигенције за тестирање рањивости државних служби након што је прошле седмице извршен хакерски напад на пореску службу.

У кибернетичком нападу су украдени подаци око 700.000 пореских обвезника, саопштено је раније из француског Министарства финансија.

Шеф пореске службе Амели Вердије изјавила је да је служба данас открила још једну повреду података и да се посљедице процјењују, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вјештачка интелигенција

Француска

хакерски напад

Коментари (0)

Прочитајте више

Ватрогасци гасе пожар у шуми близу Благона, током шумских пожара на југозападу Француске, у сриједу, 29. јула 2026. године.

Свијет

Шумски пожари дивљају у Француској, власт евакуише становништво

4 д

0
Двије жене се расхлађују под распршивачима водене измаглице у Паризу током топлотног таласа, у суботу, 11. јула 2026. године.

Свијет

У Француској због врућина издато друго највише упозорење због врућина

5 д

0
Ватрогасац ствара контролисано подручје за спаљивање како би обуздао пожар у близини Леж-Кап-Фереа, током шумских пожара на југозападу Француске, у четвртак, 30. јула 2026.

Свијет

Због пожара евакуисано око 1.200 људи из кампа

5 д

0
позив телефон хало комуникација

Друштво

Ова држава је забранила маркетиншке позиве

1 седм

0

Више из рубрике

Мета (позната и само као Meta, а раније као Facebook, Inc.) амерички је мултинационални технолошки конгломерат са сједиштем у Менло Парку, Калифорнија.

Свијет

Огромна тужба због зависности: Историјски тренутак за читав свијет

2 ч

0
Њемачка званично Савезна Република Њемачка федерална је парламентарна република у средњој и западној Европи

Свијет

Берлин обећао помоћ у поправци заштитне куполе у "Чернобиљу"

2 ч

0
Председник Доналд Трамп говори током састанка поводом потписивања извршне уредбе о вакцинама, у понедјељак, 10. августа 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Нема разговора са Техераном

2 ч

0
Застава Њемачке

Свијет

У Њемачкој затворено 15.000 ресторана и хиљаде љекарских ординација, ово су разлози

3 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

18

38

Калинић: То је то...

18

30

Потврђена аутентичност моштију Дмитрија Донског

18

27

Робот убио радника у компанији

18

16

У Невесињу активна два пожара: Куће нису угрожене

18

15

Возач аутобуса завршио у притвору: Сумња се да је заспао за воланом и усмртио 12 људи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима