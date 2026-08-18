У Француској вјештачка интелигенција тестира заштиту државних служби

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Француски министар буџета Дејвид Амијел изјавио је да ће то министарство користити алате вјештачке интелигенције за тестирање рањивости државних служби након што је прошле седмице извршен хакерски напад на пореску службу.
У кибернетичком нападу су украдени подаци око 700.000 пореских обвезника, саопштено је раније из француског Министарства финансија.
Шеф пореске службе Амели Вердије изјавила је да је служба данас открила још једну повреду података и да се посљедице процјењују, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму